Accordo raggiunto: addio al Napoli, ci siamo

Il Napoli ha trovato l’accordo per la cessione: il giocatore è pronto a dire addio agli azzurri dopo tanti anni

Il mercato del Napoli stenta a decollare. Gli azzurri non hanno ancora chiuso il primo colpo di questo mercato e la nuova stagione è ormai alle porte. Il prossimo 14 luglio, i ragazzi di Rudi Garcìa saranno a Dimaro per svolgere la prima parte della preparazione estiva. Il tecnico del Napoli è pronto per la sua nuova avventura ed è già arrivato in città per iniziare a lavorare. Ad accoglierlo e a dargli la giusta carica una manciata di tifosi con cui il tecnico ha scattato diversi selfie.

Il tecnico francese partirà per il ritiro in Trentino senza il suo leader difensivo. Kim Min Jae ormai è un giocatore del Bayern Monaco. Il difensore coreano ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il club bavarese e nei prossimi giorni arriverà l’ufficialità del suo trasferimento in Germania. Il Napoli sta lavorando duramente per regalare a Garcìa un sostituto all’altezza, ma al momento nessuna trattativa ha dato gli esiti sperati.

Il Napoli sta seguendo diversi giocatori con Giorgio Scalvini in pole position, ma il costo al momento è troppo elevato. L’Atalanta, infatti, chiede 50 milioni di euro e il Napoli punta ad uno sconto. Gli azzurri, poi, hanno fatto un tentativo anche per Ko Itakura, ma sul difensore del Borussia Moenchegladbach si è inserito il Tottenham. Garcìa, dunque, salvo clamorosi colpi di scena dovrà ancora aspettare trovare il suo nuovo difensore.

Non solo Kim: Garcìa perde un altro pezzo in difesa

Kim, però, non sarà l’unica cessione del Napoli. Gli azzurri perderanno a centrocampo anche Diego Demme che ha già un accordo con l’Hertha Berlino fino al 2026 con opzione per il 2027 e hanno già lasciato partire Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese, infatti, non è stato riscattato dal Napoli e ha già fatto ritorno al Tottenham.

Garcìa, però, dovrà far fronte anche ad un’altra cessione in difesa. Alessandro Zanoli, infatti, sembra ormai ad un passo dal Genoa.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, infatti, l’esterno del Napoli avrebbe trovato l’accordo con i rossoblù che da tempo lo seguono e che intendono affidargli le chiavi della corsia destra nella prossima stagione.

Per Zanoli si tratta di un ritorno a Genova dopo il prestito di sei mesi alla Sampdoria nella scorsa stagione. Il Napoli è pronto a cederlo in prestito per concedergli l’occasione di mettersi in mostra, ma prima che la trattativa venga ufficializzata, c’è bisogno che gli azzurri trovino il sostituto. Al momento il Napoli sta seguendo da vicino Davide Faraoni.