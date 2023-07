Offerta da 12 milioni a stagione, può seriamente lasciare il Napoli

Un centrocampista del Napoli, già tanto corteggiato in Serie A, è finito nel mirino delle squadre arabe. Potrebbero riempirlo di soldi, il giocatore riflette

Accostato più volte alla Lazio, desiderio esplicito di Maurizio Sarri, Piotr Zielinski potrebbe lasciare Napoli non in direzione Roma ma Arabia Saudita. A lanciare la notizia di mercato è stato Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che attraverso un tweet, ha spiegato del concreto interesse per il polacco del Napoli di un club saudita.

Tanti soldi anche per Piotr

È un calciomercato in cui le squadre dell’Arabia Saudita stanno mettendo in serie difficoltà i top club europei per convincerli, a suon di milioni, a lasciare partire le loro stelle. È toccato anche al presidente Aurelio De Laurentiis ricevere una telefonata da un club saudita molto interessato ad acquistare Piotr Zielinski. Il polacco era uno dei nomi dei possibili partenti in casa Napoli, su di lui c’era forte la Lazio. Sarri freme dalla voglia di allenarlo nuovamente dopo Empoli e appunto Napoli e starebbe spingendo per averlo a Roma.

C’è un appeal diverso tra soldi e calcio che conta. Il giocatore non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, ma se dovesse lasciare Napoli a contenderselo sarebbero di sicuro Lazio e Arabi. Secondo Schira il calciatore andrebbe a guadagnare circa 12 milioni a stagione con un contratto di tre anni, per un totale di 36 milioni complessive. Ore decisive per il suo futuro in azzurro e in Italia.