“Non prenderemo nessuno dei due”: l’annuncio del patron scombussola i piani del Napoli

Il mercato del Napoli in questi giorni entra nel vivo, soprattutto dopo che il presidente Aurelio De Laurentiis ieri ha visto Rudi Garcia per decidere quali saranno le prossime mosse. Intanto, arriva un annuncio che scombussola i piani.

Il Napoli è pronto a entrare nel vivo in questi giorni per quanto riguarda il calciomercato: nessuna mossa ancora da registrare in casa azzurra, se non fosse per la cessione di Kim Min Jae che va soltanto ufficializzata dal Bayern Monaco. Il club bavarese, stando alle ultime notizie, ha attivato il pagamento della clausola rescissoria, per cui si aspetta un annuncio a stretto giro da parte delle due società.

Le parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis, nel corso della presentazione delle nuove maglie per la stagione che partirà ufficialmente tra qualche settimana, lasciano intendere che non sono esclusi colpi di scena in entrata ma anche in uscita. A tal riguardo, sono diversi i calciatori che sono stati accostati ad altri club e tra questi c’è una situazione che potrebbe coinvolgere anche un’altra big del nostro campionato. Tuttavia, l’annuncio del presidente sembra frenare quantomeno un assalto immediato per il calciatore dei partenopei: scopriamo insieme di chi si tratta.

Frenata sull’addio: le dichiarazioni

A uscire allo scoperto è stato il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ai microfoni de Il Messaggero ha allontanato le voci riguardanti Matteo Politano.

L’esterno degli azzurri è stato accostato con forza in questi ultimi giorni alla formazione allenata da Maurizio Sarri, che a sua volta gradisce l’ex Sassuolo. Tuttavia, il patron dei bianconeri frena, lasciando intendere che il calciatore non vestirà la maglia della Lazio a partire dalla prossima stagione.

“Non prenderemo né Politano né Orsolini (altro calciatore accostato alla Lazio in questi giorni, ndr), è sicuro al 100%”, ha dichiarato il numero uno della società capitolina ai microfoni del quotidiano. Da capire, però, se si tratta di dichiarazioni di facciata o se si tratta di mera strategia. In ogni caso, c’è un altro nome che è ben gradito dalla Lazio e si tratta di Piotr Zielinski, che in queste ore avrebbe ricevuto un’offerta da un club dell’Arabia Saudita: affare che, qualora dovesse andare in porto, potrebbe cambiare e non di poco i piani futuri del Napoli sul mercato. In ogni caso, il patron dei partenopei è stato chiaro: non ci dovranno essere calciatori demotivati, per evitare che si arrivi al nuovo corso già appagati dopo la stagione meravigliosa dello scorso anno.