Niente clausola: colpo di scena in casa Napoli

Niente clausola per il Napoli, il colpo di scena può cambiare il mercato della formazione partenopea

Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, il Napoli deve mettersi seriamente al lavoro quando mancano solo pochi giorni all’inizio del primo ritiro azzurro, previsto dal 14 luglio a Dimaro. L’ormai ex direttore sportivo è approdato alla Juventus e ha dichiarato una juventinità che lo appartiene fin da piccolo, scatenando lo sdegno dei tifosi napoletani che si sono sentiti traditi dopo otto anni ed il titolo di “colui che ha costruito il Napoli campione d’Italia”.

Una squadra come il Napoli, guidata da un presidente come Aurelio De Laurentiis, però, non può di certo farsi distrarre dalle dichiarazioni altrui. Il lavoro da fare è ancora tanto in vista della prossima stagione, considerando gli scogli che bisogna ancora superare per costruire una rosa completa e competitiva.

Il rinnovo di Victor Osimhen è ancora in una fase di stallo anche se, nonostante le offerte, negli ultimi giorni l’ago della bilancia sembra puntare più al prolungamento col Napoli che all’addio. Per il momento la preoccupazione principale del patron azzurro è la ricerca del sostituto di Kim, ormai ad un passo dal Bayern Monaco.

Napoli, sfuma la pista le Normand ma c’è un altro nome nel mirino azzurro

Kim è ad un passo dal Bayern Monaco. Il club tedesco ha attivato la clausola di circa 50 milioni ed è intenzionato a portare il difensore coreano in Bundesliga.

Nelle ultime ore era giunta voce di un interessamento del Napoli nei confronti di Robin Le Normand, difensore spagnolo classe 1996 in forza alla Real Sociedad. Sky Sport, tuttavia, ha smentito queste voci riportando che all’interno della dirigenza azzurra non c’è nessuna intenzione di pagare la clausola, di 50 milioni di euro, presente nel contratto del difensore spagnolo.

Secondo Sky, però, rimane calda la pista legata a Max Kilman. Il difensore inglese, classe 1997, gioca nel Wolverhampton ed ha un valore di mercato di circa 35 milioni di euro. Il Napoli, però, potrebbe strapparlo agli inglesi anche per una cifra leggermente inferiore. Centrale di ruolo, Kilman potrebbe fare comodo a Garcia vista la sua duttilità e la sua capacità di adattarsi anche a terzino sinistro.

Occhio alle prossime settimane, perché il Napoli deve rimpiazzare velocemente Kim, onde evitare di iniziare il ritiro pre-campionato senza difensore titolare. Gli azzurri hanno bisogno di confermare il loro dominio in Italia e, magari, fare un percorso europeo più soddisfacente rispetto a quello dello scorso anno.