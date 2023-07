Napoli, destino incrociato con il PSG: novità su Mbappé che riguarda anche Osimhen

Le voci di mercato su Victor Osimhen sono ormai all’ordine del giorno. Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sostenendo che la sua permanenza a Napoli dipenda da un solo giocatore

La vicenda di un possibile addio estivo di Osimhen non riesce a far stare tranquilli i tifosi del Napoli che vorrebbero vedere il bomber nigeriano vestire la casacca azzurra almeno ancora per la prossima stagione. Le regole del calciomercato però sono spietate e, come ha detto il patron dei campioni d’Italia, il giocatore non si muove senza un’offerta monstre che arrivi vicina ai 200 milioni di euro.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega che lo stesso presidente partenopeo, in sede di presentazione della nuova maglia ufficiale, abbia “provocato” il ricco presidente del Psg, Nasser Al Khelaifi, sostenendo che soltanto lui possa arrivare a fare l’offerta indecente che permetta a Osimhen di cambiare squadra già da questa estate. Ma senza la cessione di Kylian Mbappè, il Psg non può permettersi di comprare il nigeriano in quanto vigono strettissime le regole sul fair play finanziario.

Parigi-Napoli, tutto si decide in un mese

Al momento, secondo la rosea, il rinnovo del numero 9 del Napoli risulta congelato. Il presidente parigino ha chiarito che Mbappè non verrà ceduto a zero. Al fuoriclasse francese manca solo un anno di contratto e, la sua opzione per il prolungamento, scade il prossimo 31 luglio. Se entro quella data Kylian Mbappè decidesse di non rinnovare con il Psg, sarebbe ufficialmente messo sul mercato.

Se così fosse, sarebbe un mese di agosto caldissimo per quanto riguarda il trasferimento del giocatore il cui interesse reciproco per il Real Madrid non è più un segreto ormai. Venisse messo sul mercato, i blancos sarebbero pronti a fare follie pagando profumatamente il calciatore e i parigini e cercare di inaugurare il neo “Santiago Bernabeu” con uno dei talenti più forti a livello mondiale.

Ricevesse i soldi dal Real Madrid, il Psg con grande probabilità andrebbe a bussare alla porta di ADL con i quattrini per acquistare a prezzo d’oro il nigeriano del Napoli. La situazione resterà cocente almeno fino al 31 luglio, nel frattempo il Napoli inizia a valutare un possibile sostituto che, secondo la Gazzetta dello Sport, risponde all’identikit di Johnatan David, candadese del Lille.