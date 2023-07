Milinkovic-Savic via per 40 milioni, la Lazio pensa di darli tutti al Napoli

Possibile asse di mercato tra Napoli e Lazio, Lotito potrebbe spendere da De Laurentiis i 40 milioni incassati per la cessione di Milinkovic-Savic.

Sono giorni caldi per il mercato del Napoli, con Rudi Garcia che attende novità per capire qualche sarà la squadra che avrà a disposizione in vista della prossima stagione. Il tecnico francese si aspetta un mercato importante da parte di De Laurentiis. E una possibile svolta potrebbe arrivare davvero a breve.

L’influenza del mercato arabo sta cambiando anche le dinamiche di ciò che accade in Europa e il recente acquisto da parte dell’Al-Hilal di Milinkovic-Savic dalla Lazio potrebbe sconvolgere anche le strategie del Napoli.

Zielinski più Politano, la Lazio fa la spesa in casa del Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, svela come i biancocelesti per sostituire il serbo stiano pensando a Piotr Zielinski del Napoli. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2024, più opzione fino al 2025 che De Laurentiis non è intenzionato ad attivare. Il motivo è semplice: con il rinnovo automatico Zielinski guadagnerebbe le stesse cifre attuali, anzi anche di più. Il prossimo anno – si legge – il contratto del polacco salirà fino a 4,8 milioni di stipendio netto, troppi secondo il Napoli.

Senza un rinnovo a cifre più basse è lecito pensare a una cessione, con la Lazio che ha messo il polacco in cima alla lista dei desideri per sostituire Milinkovic-Savic. Lotito offrirà circa 20 milioni al Napoli, da valutare se la proposta sarà valutata congrua da De Laurentiis. Ma non è finita qui: i biancocelesti hanno infatti incassato 40 milioni dalla cessione in Arabia del serbo, soldi che potrebbero finire tutti (o quasi) nelle casse dei partenopei.

Oltre a Zielinski, la Lazio sta seriamente pensando a Matteo Politano. L’esterno è infatti uno dei calciatori preferiti da Sarri per il ruolo di esterno destro. Il primo obiettivo è Domenico Berardi, ma il Sassuolo chiede quasi 30 milioni per l’attaccante, troppi secondo Lotito per un giocatore ormai di 29 anni. Ecco perché l’opzione Politano prende sempre più corpo: al Napoli verranno proposti 15 milioni più bonus (almeno un paio di milioni, ndr), cifra che potrebbe far vacillare De Laurentiis.

La Lazio potrebbe, di fatto, spendere l’intero ricavato della cessione di Milinkovic-Savic in casa partenopea. A quel punto De Laurentiis, avendo quasi 100 milioni in cassa provenienti dalle cessioni (in queste ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del passaggio di Kim-Min Jae al Bayern Monaco previa pagamento della clausola rescissoria, ndr), si presenterebbe sul mercato con una forza economica decisamente invidiabile, pronto a regalare almeno tre acquisti di livello a Rudi Garcia.