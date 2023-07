Garcia-ADL, summit di mercato: i nomi sul piatto

Cena di mercato in corso all’Hotel Britannique di Napoli, delineate le strategie di mercato per la difesa dei partenopei.

Attualmente in corso una cena tra: il patron Aurelio De Laurentiis, Mantovani ed il neo tecnico Rudi Garcia.

Possibile sfida a due per il dopo Kim

Il compito più arduo e che preme maggiormente ad allenatore e dirigenza è ovviamente quello riguardante il sostituto del miglior difensore della scorsa annata di Serie A, quel Min-jae Kim promesso sposo del Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, la sfida per la sostituzione dell’ex Fenerbahce riguarderà Kilman ed Itakura: per il primo la richiesta è elevata, il secondo rappresenta un’alternativa low-cost ma non meno apprezzata.

Un duello che non escluderebbe con certezza assoluta un possibile nome a sorpresa, considerati i frequenti colpi di scena con cui De Laurentiis ha abituato la piazza.