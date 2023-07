Contatti con la rivale: ansia per i tifosi del Napoli, addio possibile

Il Napoli, a breve, potrebbe dire addio ad un altro titolare. Lo vuole un club rivale, scattati i contatti tra le parti

Nei giorni scorsi a lasciare la compagnia è stato Tanguy Ndombele, non riscattato alla luce delle numerose prestazioni incolori offerte in campo. A breve sarà poi la volta di Kim Min-jae, che ha trovato l’intesa decisiva con il Bayern Monaco sulla base di un quinquennale a 7 milioni netti all’anno. Ma non finirà qua. Il Napoli, infatti, a breve dirà addio ad altri protagonisti della cavalcata conclusa con la conquista dello scudetto.

Diversi i componenti dell’attuale gruppo a rischio cessione. Una di questi, ad esempio, risponde al nome di Hirving Lozano. Il messicano, come noto, da ormai diverse settimane è impegnato in una complicata trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. I contatti andati in scena sono stati numerosi ma, almeno fino a questo momento, non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa ritenuto soddisfacente da ambo le parti.

La causa è da ricercare nel fatto che la società, nell’ambito del piano di contenimento dei costi, ha messo sul piatto una proposta contenente cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite dal messicano (4.5 milioni netti all’anno). Le interlocuzioni proseguiranno ma, in assenza di passi in avanti concreti, De Laurentiis provvederà a venderlo così da monetizzarne la partenza. Diversi club arabi si sono fatti avanti ma l’ex Psv Eindhoven ha preso tempo, sperando in una chiamata proveniente dalla Premier League. Il prezzo, intanto, è stato fissato: serviranno 15 milioni per portarlo via dall’Italia.

Napoli, altra cessione in cantiere

Possibile anche il divorzio da Matteo Politano, andato a corrente alternata nel corso dell’ultima stagione: 4 gol ed altrettanti assist in 37 apparizioni complessive. L’esterno classe 1993 piace molto alla Lazio, alla ricerca di giocatori di qualità da regalare a Maurizio Sarri come premio per aver centrato la qualificazione in Champions League. Nella lista dei preferiti del tecnico al primo posto c’è Domenico Berardi, seguito poi proprio da Politano.

I biancocelesti hanno quindi iniziato a muoversi, effettuando alcuni sondaggi con l’entourage dell’ex Sassuolo: il colpo è possibile ma servirà una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni. De Laurentiis, in attesa di ricevere un’offerta ufficiale, ha provveduto ad individuare il suo possibile sostituto: la scelta è ricaduta su Adama Traoré, svincolatosi dal Wolverhampton e seguito pure dalla Roma. Occhi puntati anche su Riccardo Orsolini, non del tutto sicuro di proseguire al Bologna. Work in progress. La rivoluzione è appena agli inizi.