Affare Napoli-Monza: azzurri pronti a chiudere con Galliani

Il Napoli pronto a chiudere un affare con il Monza: trattativa in corsa con l’amministratore delegato Adriano Galliani

Il Napoli che si ritroverà Rudi Garcìa sarà molto diverso rispetto a quello che Luciano Spalletti ha condotto fino allo Scudetto. Il tecnico francese si troverà in ritiro una rosa profondamente cambiata ma, a differenza della scorsa estate, non sarà l’ossatura principale della squadra a cambiare. Tra i titolari, secondo le ultime indiscrezioni, solo Kim lascerà il Napoli.

Il difensore coreano ha già svolto la prima parte delle visite mediche con il Bayern Monaco e nei prossimi giorni sarà ufficializzato il suo trasferimento in Baviera. Il club tedesco verserà nelle casse del Napoli i circa 50 milioni di euro previsti dalla clausola presente nel contratto. Gli azzurri, dunque, non hanno potuto fare nulla per trattenere “The Monster“.

La zona di campo che cambierà maggiormente, però, sarà il centrocampo. Stanislav Lobotka e Frank Anguissa sembrano certi della permanenza. Il futuro di Piotr Zielinski è in bilico a causa della sua situazione contrattuale; il polacco, infatti, è legato al Napoli fino al 2024 e al momento non è stata ancora trovata l’intesa per il rinnovo. La volontà di Zielinski, però, è chiara: il numero 20 azzurro vuole solo il Napoli ed è pronto a ridursi l’ingaggio per restare all’ombra del Vesuvio.

Chi invece partirà sicuramente è Diego Demme. Il centrocampista tedesco farà ritorno in Germania, più precisamente all’Hertha Berlino con cui ha già trovato l’accordo. Resta da trovare l’intesa con il Napoli che però è ben felice di liberarsi di un ingaggio pesante da oltre 3 milioni all’anno. Tanguy Ndombele, invece, ha già fatto ritorno al Tottenham dato che il Napoli ha deciso di non riscattarlo.

Trattativa ai dettagli: affare in chiusura tra Napoli e Monza

Oltre a loro, anche un terzo centrocampista potrebbe dire addio quest’estate. Si tratta di Gianluca Gaetano, figlio di Napoli che nelle ultime giornate ha trovato anche la gioia del primo gol azzurro.

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, infatti, il Napoli sarebbe disposto a cederlo in prestito in Serie A per consentirgli di giocare con maggior continuità. Il talento di Gaetano è noto a tutti, ma è difficile anche per lui trovare spazio con giocatori del calibro di Zielinski ed Elmas.

Sul talento partenopeo, si è fiondato il Monza. Adriano Galliani, nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi è rimasto amministratore delegato del club brianzolo ed è pronto a portare Gianluca Gaetano all’U-Power Stadium. L’affare è vicino alla chiusura.