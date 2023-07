Addio al calcio di Hamsik, l’idea di De Laurentiis fa felici i tifosi del Napoli

Il primo giugno Marek Hamsik, storico ex capitano del Napoli, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’idea che ha per lui il patron azzurro fa sorridere di gioia tanti tifosi napoletani.

La storia di Marek “Marechiaro” Hamsik non può essere dimenticata da nessun tifoso partenopeo e tantomeno da nessun appassionato del calcio. Stiamo parlando di una delle ultime bandiere che con gli azzurri ha trascorso 12 anni conquistando due Coppe Italia e una Supercoppa e mettendo a segno 121 gol in 520 partite.

Numeri da capogiro che non faranno dimenticare quel “freddo” addio alla casacca azzurra del gennaio 2019 quando, con una mano sul cuore, Hamsik fece capire ai tifosi che sarebbe partito per l’Asia, direzione Dalian in Cina, lasciando così i suoi tifosi, scossi dopo il suo addio.

Partitella di addio tra vecchi amici

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la storia tra Napoli e Hamsik non poteva finire in quella fredda sera di gennaio. Marek merita un addio glorioso al calcio giocato, dove i tifosi gli ricorderanno che la città è sempre casa sua e, sotto le pendici del Vesuvio, rimarrà sempre un idolo per quei bambini che, adulti oggi, sono cresciuti nel mito della cresta di Hamsik.

Il patron azzurro sta ben pensano di regalare allo slovacco una partita di addio a Castel di Sangro dato che dal 28 luglio al 12 agosto ci saranno “spazi liberi” per poter organizzare una festa di addio all’ex capitano. Il Napoli vorrebbe che tornasse a vestire la maglia numero 17 in una giornata formale, così come il suo carattere è stato. Bisogna rivivere il pensiero che Marek Hamsik e il Napoli sono stati bene insieme.