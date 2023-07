Napoli, seconda cessione ad un passo: accordo raggiunto

Non solo i nuovi acquisti: in casa Napoli si lavora anche per piazzare gli esuberi: seconda cessione ad un passo per gli azzurri

Sarà un Napoli ridisegnato quello che si immergerà nella prossima stagione. La differenza più importante, con ogni probabilità sarà riguardante l’uomo in panchina. Luciano Spalletti dopo la vittoria dello scudetto ha deciso di lasciare il Napoli. Al suo posto, dopo settimane di dubbi, Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa.

In molto, dopo la vittoria dello scudetto si aspettavano un grande rivoluzione anche dal punto di vista della rosa. Secondo le ultime notizie, però, pare che tra i big azzurri solo Kim lascerà il Napoli. Il difensore coreano ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco e i bavaresi verseranno nelle casse azzurre i 48 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel suo contratto. Victor Osimhen, che per settimane sembrava destinato a partire, invece, per il momento resta al Napoli. Il suo futuro è legato anche a quello di Mbappe, perché con un trasferimento del francese molto potrebbe cambiare.

Il Napoli prova a piazzare gli esuberi: si avvicina la prima cessione

Ad ogni modo, il Napoli non rivoluzionerà la rosa, ma apporterà alcune modifiche tra i giocatori che hanno trovato meno spazio nella scorsa stagione. Il primo nella lista dei partenti è Diego Demme su cui è forte l’interesse dell’Hertha Berlino. Oltre al centrocampista tedesco, pare che il Napoli sia vicino a piazzare anche un altro giocatore.

Si tratta di Alessandro Zanoli, terzino classe 2000, che da gennaio ha giocato in prestito alla Sampdoria. Cristiano Giuntoli, ex ds del Napoli stravedeva per lui, ma con l’addio del dirigente, anche Zanoli potrebbe partire.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, pare che sul terzino italiano sia forte l’interesse del Genoa, neopromosso in Serie A. Nelle ultime ore pare esserci stata un’accelerata tra le parti. Zanoli, quindi, dopo sei mesi alla Sampdoria, potrebbe restare in Liguria, ma con la maglia del Genoa.