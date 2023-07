Napoli, rivelazione del tecnico: poteva firmare al posto di Rudi Garcia

Alla fine la scelta di De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia, ma il francese non era l’unica opzione per la panchina del Napoli.

Quanto di buono fatto negli ultimi due anni da Luciano Spalletti non sarà mai dimenticato, il suo nome sarà per sempre legato al Napoli e alla città, i tifosi ricorderanno per sempre l’impresa dei suoi ragazzi. Tuttavia, alla fine della stagione il mister di Certaldo ha optato per non continuare la sua esperienza in azzurro, preferendo un anno sabbatico per stare più vicino alla sua famiglia.

Dopo settimane di consultazioni, la scelta del presidente Aurelio De Laurentiis è ricaduta su Rudi Garcia. L’ex Roma ha convinto il patron azzurro, che lo ha preferito ai tanti altri nomi accostati alla panchina partenopea. Tra questi ricordiamo anche Paulo Sousa, attuale allenatore della Salernitana.

Paulo Sousa conferma le voci sul possibile trasferimento: le sue dichiarazioni

L’allenatore portoghese della Salernitana è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato delle voci che quest’estate lo volevano lasciare i granata. Di seguito quanto dichiarato:

“La mia finestra personale mi consentiva di parlare con altri club eventualmente interessati. E questo è successo. Ho parlato con tre società italiane, due francesi e il mio agente ha avuto contatti con l’Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar ma ho scelto io di restare a Salerno perchè credo nel progetto della Salernitana e nella preparazione importante del nostro direttore sportivo. Ho voglia di restare qua, sono felicissimo di essere l’allenatore della Salernitana”.

Con ogni probabilità, tra le squadre italiane con cui il suo entourage ha parlato c’era anche il Napoli di De Laurentiis, ma alla fine la trattativa non ha avuto esito positivo e l’ex Fiorentina sarà l’allenatore della Salernitana anche la prossima stagione. Il patron azzurro avrà fatto la scelta giusta? Al campo l’ardua sentenza.