Incontro con la dirigenza a Castel Volturno: le richieste di Garcia

Nel pomeriggio l’incontro tra il neo allenatore francese Rudi Garcia e la dirigenza partenopea a Castel Volturno.

Oggi inizia ufficialmente la stagione 2023/2024 per il Napoli. Tutte le squadre italiane saranno a caccia del Napoli detentore dello scudetto conquistato e riportato in città dopo 33 lunghissimi anni.

Sarà il primo giorno di lavoro per Rudi Garcia, il neo tecnico ha radunato tutto il suo staff a Castel Volturno dove nelle prossime 48 ore arriveranno i primi calciatori per le visite mediche di rito e i primi allenamenti in palestra dopo le vacanze estive.

Garcia vuole garanzie sul mercato

Prima dei classici rituali di inizio stagione, Rudi Garcia incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis e tutto lo staff mercato per fare il punto sui nuovi acquisti e sui calciatori che potrebbero essere “sacrificati” per fare introiti economici. Secondo l’edizione odierna del quotidiano La Repubblica il tecnico francese starebbe spingendo per avere da subito il difensore. Troppo pesante l’assenza di Kim, che con le sue prestazioni, è stato uno degli artefici del terzo scudetto.

Il francese vorrebbe convincere De Laurentiis a chiudere per un centrale di difesa prima della partenza per il ritiro di Dimaro, prevista per giovedì. Sarebbe importantissimo, secondo gli obiettivi del neo tecnico, che il nuovo acquisto si integrasse con i suoi compagni e svolgesse insieme a loro tutta la preparazione estiva. Il giapponese Ko Itakura sarebbe gradito anche dall’allenatore. Soltanto pochi milioni per concludere la trattativa con il Gladbach e Garcia potrebbe avere a disposizione un nuovo difensore da inserire in rosa prima della partenza per il Trentino.