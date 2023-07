Futuro Osimhen, possibile svolta: c’è la decisione del nigeriano

Il futuro del bomber nigeriano dipende non solo da Napoli, ma anche da Madrid e Parigi dove potrebbero svilupparsi importanti intrecci di mercato

Victor Osimhen è molto legato a Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell’importante quotidiano spagnolo AS, il giocatore avrebbe dato il suo consenso a rinnovare per un’altra stagione con il Napoli. L’attaccante prolungherebbe oltre il termine della scadenza del suo contratto prevista per il 2025.

Restano ancora però da capire alcune condizione per il nuovo contratto proposto al capocannoniere della scorsa stagione di Serie A. Nel rinnovo potrebbe essere inserita anche una clausola “mutevole”, ossia che abbia un prezzo di cartellino differente tra una possibile cessione in Italia o all’estero.

Asse Madrid – Parigi – Napoli

La volontà di Victor Osimhen di rimanere almeno un’altra stagione in azzurro è sicuramente chiara. Il Napoli e l’attaccante non vorrebbero separarsi dopo una stagione altisonante, ma le regole del mercato sono chiare: se arriva un’offerta irrinunciabile, vicina ai 180-200 milioni chiesti da ADL, il nigeriano potrebbe essere ceduto.

Tutto dipende dalla decisione di Kylian Mbappè che se non rinnoverà il contratto con il Psg, potrebbe accasarsi al Real Madrid già da questa estate. Al Khelaifi, presidente dei parigini, era stato chiaro: Mbappè non andrà via a zero. Essendo che il suo contratto scade tra un’anno, il fuoriclasse francese sembra intenzionato a non prolungare. Il Real Madrid è alla porta e pronto a riempire di milioni il Psg per il giocatore che sogna di giocare per i Galacticos

Ricevesse tanti soldi dai Blancos, a quel punto il Psg avrebbe liquidità per sondare il terreno del Napoli e strappare Victor Osimhen agli azzurri. Così facendo sostituirebbe Kylian Mbappè con il centravanti nigeriano richiesto da Luis Enrique.