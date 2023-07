Claudio Bellucci, gioie e dolori per l’ex idolo dei tifosi: la malattia che ha tenuto tutti col fiato sospeso

L’ex calciatore era idolatrato in passato dai tifosi del Napoli. Ora è passato tanto tempo, ma emerge un clamoroso retroscena

Questi mesi sono stati molto importanti per i tifosi del Napoli. Il club azzurro, dopo diversi anni al vertice ma senza ottenere risultati, è riuscito finalmente a vincere ed ha portato, dopo 33 anni, uno storico terzo titolo in città.

Napoli è da sempre una delle piazze più calde del calcio italiano, ma non sempre le cose sono state tutte ‘rose e fiori’. Il club partenopeo ha vissuto momenti difficili, il fallimento e partite disputate in Serie C e poi serie B. Ora le cose sono cambiate, ma la passione dei tifosi è sempre stata immutata. Uno degli idoli della tifoseria partenopea, a quei tempi, era l’attaccante Claudio Bellucci. 28 reti in 101 presenze complessive, ma oltre alle realizzazioni una presenza costante nell’area di rigore.

Ora Claudio ha smesso con il calcio, ma i tifosi campani lo ricordano con grande affetto. Bellucci si è ritirato nella stagione 2010-2011 quando militava con il Modena in Serie B e proprio in quel periodo ha dovuto fare i conti con una malattia, uno stop che ha preoccupato e non poco i suoi fan e che ha messo fine probabilmente alla sua carriera. Bellucci ha avuto un’ulcera gastrica, un problema che Claudio ha sofferto molto nel corso degli anni.

Claudio Bellucci e il suo grande dramma

Quattro mesi e tanti problemi, Claudio in quel periodo raccontò il suo dramma ai tifosi mediante un’intervista: “Ho avuto paura, i medici subito mi hanno detto che si trattava di una cosa seria. Sono stati quattro mesi pesanti, ma alla fine tutto è andato per il meglio”. Claudio ha ringraziato tutti per il sostegno ed ha ricordato: “La mia vita è cambiata in poco tempo, sicuramente l’affetto dei miei amici e dei miei familiari è stato fondamentale“.

Bellucci ora è un allenatore, è reduce da un’esperienza a Cagliari dove è stato vice di Mazzarri (un’esperienza ormai abbastanza remota) ed è alla ricerca di una nuova panchina. Il suo ritiro al calcio giocato fu però forzato e Bellucci sentenziò: “Hanno detto tante cose su di me, si è parlato di infortuni come problemi al ginocchio e addirittura di doping, ma non è niente di tutto questo”. Claudio è religioso ed ha ringraziato per aver superato tutto senza poi gravi problemi: “Il mio problema è nato a Natale, poi sono tornato in campo ed ho risolto i miei problemi a Pasqua. Non credo che questo sia un caso”.