Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: costa 20 milioni

Il Napoli deve sostituire Kim Min-jae e studia un nuovo profilo per la difesa: il calciatore ha un costo di 20 milioni di euro.

Oggi, lunedì 10 luglio, con la presentazione delle nuove maglie da gioco, inizierà la nuova stagione del Napoli targato Rudi Garcia. Una presentazione in grande stile sulla nave MSC World Europa voluta da Aurelio De Laurentiis: sarà questo il modo per inaugurare la prima stagione da campioni d’Italia.

Ma il Napoli è in costante lavoro anche sul mercato. La cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco è ormai cosa fatta, si attende solo l’ufficialità del club bavarese che potrebbe arrivare anche nel corso delle prossime ore. Per questo motivo, la dirigenza partenopea è alla ricerca di un nuovo difensore da poter regalare a Rudi Garcia.

Kostantinos Mavropanos, è lui il nuovo profilo seguito dal Napoli

La lista di difensori che viene quotidianamente accostata al Napoli è vasta: si parte da Max Kilman del Wolverhampton, passando per Robin Le Normand della Real Sociedad, fino ad arrivare al nome più caldo negli ultimi giorni che è quello di Ko Itakura, giapponese del Borussia Monchengladbach. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha aggiornato la lista con un nuovo profilo: aggiunto anche il nome di Konstantinos Mavropanos, difensore greco dello Stoccarda.

Il gigante classe ’97 è uno dei profili maggiormente seguiti dalle squadre italiane, visto che anche Juventus e Inter hanno già sondato il terreno per lui. Il Napoli si è inserito in questa corsa anche grazie al costo del cartellino ritenuto adeguato: lo Stoccarda chiede “solo” 20 milioni di euro. Cifre più basse rispetto ai 40/50 milioni richiesti dal Wolverhampton e dalla Real Sociedad per Kilman e Le Normand. Il Napoli ci pensa ma in pole ora sembra esserci sempre il nome di Itakura.