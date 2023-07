Napoli-Bayern, si raffredda l’asse di mercato: i bavaresi abbandonano l’obiettivo!

Sono giorni di intenso lavoro per gli addetti ai lavori: il calciomercato è entrato nel vivo. Le ultime sulle operazioni del Napoli.

Archiviata una trionfale stagione, culminata dallo storico Scudetto conquistato, il Napoli è pronto a ripartire per la prossima stagione. In panchina ci sarà un nuovo allenatore: Rudi Garcia, alla fine la scelta di De Laurentiis è ricaduta su di lui. Nuovo mister vuol dire nuove esigenze di mercato da soddisfare, sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Con ogni probabilità, la prossima stagione, mister Garcia non allenerà Kim-Minjae, in partenza in direzione Monaco di Baveria, dove firmerà con il Bayern. Tuttavia, il nuovo Napoli di Garcia potrà puntare su Victor Osimhen, una notizia fa ben sperare i tifosi del Napoli riguardo la sua permanenza.

Futuro Osimhen, notizia a sorpresa dalla Germania: il Bayern vira tutto su un campione dalla Premier

Il nigeriano, eletto miglior attaccante della scorsa Serie A, nelle scorse settimane è stato accostato a diversi top club europei. Tra questi, in particolare, il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. Svariate volte il presidente De Laurentiis ha fatto sapere che non ha intenzione di trattare per meno di 150 milioni di euro, cifre che al momento i due club sopracitati non vogliono spendere.

Non a caso, stando a quanto riportato da Sky Sports DE, il Bayern Monaco, orfano di Lewandowski da orami un anno, ha individuato l’obiettivo principale per l’attacco. Si tratta di Harry Kane, l’attaccante del Tottenham, in scadenza nel 2024. I bavaresi avevano, nelle scorse settimane, recapitato agli Spurs una proposta da 70 milioni di euro, che il club inglese non ha ritenuto soddisfacente. Tuttavia, nelle ultime ore, il Bayern Monaco si sarebbe deciso a sborsare 80 milioni di euro per strapparlo al club londinese, così i presupposti per la buona riuscita della trattativa ci sono tutti.