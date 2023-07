Magia Napoli: colpo in chiusura con lo sconto

Il Napoli è pronto a mettere a segno un colpo importantissimo per il futuro: l’affare è in dirittura d’arrivo con tanto di sconto in favore della società di Aurelio De Laurentiis. I tifosi sono pronti a esultare.

Archiviata una stagione storica, con tanto di terzo Scudetto, il Napoli è pronto a gettare le basi per la squadra del futuro. Si partirà con un nuovo tecnico, che sarà Rudi Garcia, e alcune novità sono previste sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita. Il primo, come filosofia del club contempla ormai da tempo, dipende strettamente dal secondo: in base a quelle che saranno le operazioni in uscita, il Napoli imposterà le proprie strategie di entrata.

In ogni caso, gli azzurri hanno comunque delle scelte da definire, a prescindere da quelle che saranno le eventuali cessioni. Una di queste, sicuramente, è quella relativa al pacchetto difensivo. Bartosz Bereszynski, infatti, ha fatto ritorno alla Sampdoria, motivo per cui il Napoli dovrà trovare un calciatore che possa coadiuvare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Al di là, inoltre, della questione relativa all’erede di Kim Min Jae (che presto si accaserà al Bayern Monaco), gli azzurri sono chiamati a fare chiarezza anche per quanto riguarda un altro ruolo delicato e importante.

Il Napoli ha scelto il vice Meret

Parliamo del ruolo di secondo portiere, quest’anno occupato da Salvatore Sirigu prima e da Pierluigi Gollini poi. Proprio riguardo quest’ultimo, arrivano novità importanti in merito alla trattativa tra il Napoli e l’Atalanta.

Gli ultimi rumors parlano di un club azzurro sempre più deciso a confermare l’ex Tottenham come vice-Meret: il portiere ha dato comunque garanzie nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa, fattore che spinge la società partenopea a provare ad acquistarlo a titolo definitivo. Tutto dipenderà dagli esiti dei contatti, appunto, con l’Atalanta, che a oggi non hanno prodotto alcuna fumata bianca ma ci siamo quasi.

La cessione a titolo definitivo è interesse anche dello stesso club orobico, in quanto Juan Musso è titolare fisso e i piani di Gian Piero Gasperini non cambieranno nemmeno per la prossima stagione. L’affare potrebbe chiudersi, dunque, anche con uno sconto, rispetto alla cifra di circa nove milioni di euro precedentemente pattuita. La trattativa tra il Napoli e l’Atalanta va avanti con fiducia, con la consapevolezza che la fumata bianca può essere davvero vicina: resta soltanto da definire la cifra che, come detto, dovrebbe essere rivista verso il basso di qualche milione.