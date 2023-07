Il Napoli beffa il Milan: affondo sull’obiettivo rossonero

Napoli-Milan è una sfida che è stata un grande classico nell’ultima stagione: ora le due squadre si affrontano anche sul mercato, azzurri vincitori

Il mercato del Napoli può finalmente decollare. I dubbi delle scorse settimane sono stati definitivamente sciolti. Cristiano Giuntoli, ormai ex ds azzurro, non farà più parte del quadro dirigenziale dei partenopei. Lo scorso 30 giugno è arrivato il comunicato ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis che ha annunciato la separazione tra Giuntoli e il club partenopeo. Il dirigente si è accasato alla Juventus e i partenopei sono pronti a voltare pagina.

Il Napoli, ora, può concentrarsi unicamente sul costruire una rosa competitiva da regalare a Rudi Garcìa, nuovo tecnico. L’allenatore francese, però, dovrà fare i conti con alcune cessioni importanti che il Napoli non può evitare. Kim è ormai un giocatore del Bayern Monaco e si attende soltanto l’annuncio ufficiale che certifichi la conclusione dell’affare.

Anche a centrocampo ci saranno diversi cambiamenti. Tanguy Ndombele ha già fatto ritorno al Tottenham, mentre Diego Demme sembra sempre più vicino all’Hertha Berlino. Per questo motivo, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista che possa sostituire Demme e soprattutto che possa diventare un valido sostituto di Lobotka così da far rifiatare il regista slovacco.

Sostituto Demme: il Napoli è pronto a beffare il Milan

Nelle ultime settimane sono diversi i nomi che stanno circolando per sostituire Diego Demme. In pole position sembra esserci Maxime Lopez. Il centrocampista del Sassuolo ha recentemente affermato in un’intervista di trovarsi bene in Italia e di essere attratto dal giocare in “un club del sud che mi ricorda molto Marsiglia”.

Un chiaro riferimento al Napoli che quindi sarebbe la destinazione ideale per il centrocampista francese. Oltre a lui, però, gli azzurri monitorano con attenzione anche Samuele Ricci del Torino. Il centrocampista classe 2001 è un pupillo di Rudi Garcìa e pare che il suo acquisto sia un esplicita richiesta del tecnico francese.

Nelle ultime ore, però, pare che il Napoli abbia virato su un nuovo obiettivo. Si tratta di Nico Dominguez del Bologna. Il centrocampista è seguito da diverso tempo anche dal Milan che deve necessariamente sostituire Tonali. Il Napoli, però grazie ai 60 milioni della clausola rescissoria di Kim è pronto a sferrare l’affondo decisivo. Il Milan così rimarrebbe a mani vuote e dovrà virare su altri obiettivi.