Futuro Osimhen incerto: possibile valzer di punte europeo

Tiene ancora in ansia i tifosi partenopei la questione legata al futuro di Victor Osimhen, nonostante la trattativa per il rinnovo e i rapporti idilliaci con la società.

I discorsi per il rinnovo del capocannoniere della Serie A vanno avanti, Roberto Calenda (agente del giocatore) e De Laurentiis si confrontano costantemente in un clima più che sereno, ma, il valzer delle punte che potrebbe scatenarsi tra 15 giorni rischia di complicare i piani dei campioni d’Italia.

Questione Mbappè

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la vicenda legata a Kylian Mbappè potrebbe rappresentare un ostacolo enorme alla permanenza dell’attaccante nigeriano sotto l’ombra del Vesuvio: il PSG ha dato infatti un ultimatum al proprio giocatore fissando la deadline tra 15 giorni, nel caso in cui il francese non rinnovasse verrebbe ceduto, rendendo Osimhen l’obiettivo numero 1 per la sua sostituzione.

In tal senso, la valutazione di 180 milioni che ha scatenato le ire del Bayern non sembrerebbe più così “Fuori da ogni logica”, anzi, in Francia potrebbero spingersi facilmente a soddisfarla per colmare il buco lasciato da quello che rappresenta attualmente il giocatore numero 1 al mondo.

Si parla di ipotesi ovviamente, idee da attuare qualora questo valzer di attaccanti partisse, il Napoli però inizia a guardarsi intorno.