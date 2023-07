Francesca Brienza, bellezza che acceca: lady Garcia da applausi

Tra poco meno di una settimana avrà inizio ufficialmente l’avventura del tecnico Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli: la sua compagna Francesca Brienza, intanto, si gode le vacanze

Poco meno una settimana ancora di vacanze per i Campioni d’Italia del Napoli, che si ritroveranno prima a Castel Volturno e a Dimaro poi per cominciare inizialmente le fatiche della prossima stagione. L’imperativo in casa azzurra, dopo un anno a dir poco indimenticabile, è quello di difendere con le unghie e con i denti il titolo conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti. Un’eredità pesante, quella raccolta dal tecnico Rudi Garcia, che i tifosi non vedono l’ora di vedere come sarà gestita dal tecnico francese.

Dopo una breve esperienza nel campionato saudita (dove ha allenato anche Cristiano Ronaldo all’Al Nassr, ndr), l’ex Roma torna così in Europa e nel campionato italiano, dove cercherà di usare tutta la sua esperienza per cercare di mettere a disposizione della sua nuova squadra una base solida su cui ripartire, visto che i cambi di panchina generano sempre un po’ di apprensione nell’ambiente.

Nelle sue prime parole da allenatore del Napoli, però, Rudi Garcia ha rilanciato le ambizioni (anche europee) di una squadra che intende continuare a fare bene. Conferenza stampa, quella che si è tenuta a Napoli appena qualche settimana fa, in cui era presente tra gli ospiti anche la sua compagna Francesca Brienza, che intanto si gode le vacanze così come dimostrato dagli scatti social pubblicati in questi giorni.

Vacanze in Arabia prima del Napoli: guardate lady Garcia

Compagna ormai da anni del neo tecnico del Napoli Rudi Garcia, la giornalista Francesca Brienza ama tenersi in contatto con i suoi numerosi fan che la seguono sui propri profili social ufficiali.

In particolare, Brienza sta pubblicando in questi giorni scatti dalle vacanze in Arabia Saudita, prima di tuffarsi poi nel mondo Napoli. I seguaci, però, non vedono l’ora che lady Garcia si goda le bellezze anche della stessa Napoli. “Vogliamo anche una Brienzina in tour tra i Quartieri Spagnoli”, si legge in un commento. Invito che la stessa Francesca Brienza ha raccolto, rispondendo con un “Tempo al tempo”. E poi ancora: “Vi aspettiamo con ansia. Saluta il Mister che amiamo già tantissimo”, a dimostrazione di come la piazza sia già legata al nuovo tecnico degli azzurri.

In attesa di un’esperienza che si preannuncia potenzialmente intrigante per Rudi Garcia, da un punto di vista professionale e non, Francesca Brienza si gode gli ultimi scampoli di una meritata vacanza: ad attendere il mister e la sua compagna, una sfida non banale.