Ultim’ora dall’Arabia sull’obiettivo: “Offerta dall’Al Nassr, ma il Napoli è in vantaggio”

Ultim’ora di calciomercato per il Napoli: dall’Arabia Saudita arriva l’annuncio che apre le porte al club azzurro per l’obiettivo inseguito in queste settimane.

In queste ore dovrebbe arrivare l’annuncio da parte del Bayern Monaco (e contestualmente anche dal Napoli) sull’addio del difensore Kim Min Jae. Il sud-coreano si unisce così ai bavaresi, con il club azzurro che a questo punto entra nel vivo per quanto riguarda il casting per il suo sostituto.

A tal proposito, arriva una notizia dell’ultim’ora direttamente dall’Arabia Saudita che apre nuovi scenari in casa azzurra, che da tempo segue un profilo a dir poco a sorpresa per sostituire Kim.

“Itakura più vicino al Napoli”: la rivelazione

A fare chiarezza sul futuro di Ko Itakura, obiettivo del Napoli per la difesa, è il giornalista Ahmed Ragab, che sul suo profilo Twitter cita fonti vicine al calciatore.

“C’è un’offerta dall’Al Nassr Saudi e il Napoli, ma il Napoli è la squadra più vicina a firmare con il giocatore”, si legge nel tweet che in questi minuti sta facendo il giro del web. Che Itakura sia un nome gradito dalla dirigenza partenopea non è un mistero, ma vedremo se realmente il club azzurro deciderà di procedere con l’affondo decisivo per il difensore della nazionale giapponese.