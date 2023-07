Svolta Napoli, asse caldo con il Manchester United: clamoroso affare

Situazione complessa in casa Napoli, gli inglesi potrebbero fare un’offerta irrinunciabile.

L’addio di Cristiano Giuntoli ha dato definitivamente il via al mercato del Napoli. Non che prima fosse stato fermo o bloccato, ma la situazione da separato in casa del direttore sportivo aveva fatto apparire il mercato azzurro non ancora del tutto sbloccato, come se ci fosse ancora un qualche impedimento.

I saluti di Giuntoli mettono a tutti gli effetti la dirigenza al lavoro in vista della prossima stagione. Confermare il dominio mantenuto durante tutto il corso dell’annata passata non sarà per niente facile. L’obiettivo del Napoli, per il momento, è quantomeno di non rivoluzionare completamente la squadra, magari rinnovano qualche pedina importante.

Salutato Kim, sempre più vicino al Bayern Monaco che pagherà la clausola per portare il difensore coreano in Bundesliga, è tempo di concentrarsi sugli altri pilastri della squadra. Uno su tutti Osimhen, il cui futuro è ancora incerto. Oltre al nigeriano, c’è un’altra situazione scomoda in casa Napoli: il futuro di Alex Meret. Il portiere classe 1997 si è guadagnato il suo spazio nell’ultima stagione, confermando il suo posto da titolatissimo tra i pali del Napoli campione d’Italia.

Napoli, Meret in bilico tra permanenza e cessione: la situazione

Il Napoli è al lavoro per blindare i pilastri che l’hanno portato allo scudetto nella scorsa stagione. Tra questi c’è anche Alex Meret. Il portiere azzurro classe 1997, fresco di rinnovo col Napoli, ha dimostrato nell’ultima stagione di meritare il posto da titolare dopo qualche stagione incerta in cui si era alternato con David Ospina.

Aurelio De Laurentiis, così come per Victor Osimhen, ha sempre dichiarato di non poter rifiutare offerte molto grosse, e adesso rischia di ritrovarsi proprio in questa situazione. Il Manchester United sta spingendo molto su Onana, ma l’accordo totale ancora manca. Non dovesse esserci la svolta, il club inglese virare sul portiere azzurro.

Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro e per gli inglesi non sarebbe difficile soddisfare le richieste del Napoli e prendersi il portiere. Situazione particolare, dunque, quella degli azzurri che, al lavoro sul rinnovo di Osimhen e sugli acquisti in altri reparti, dovrebbero concentrarsi anche su un nuovo portiere, ruolo non facile da ricoprire. Attenzione alle prossime settimane, perché i ritiri si avvicinano e programmare la prossima stagione diventa sempre più complesso e difficile da gestire.