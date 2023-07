Sorpresa Napoli, sondaggio per un calciatore dello Spezia

Si guarda intorno il Napoli per reperire i giusti rinforzi in sede di calciomercato, l’ultima idea porta in casa dello Spezia.

Pochi movimenti ma ben mirati quelli che dovrà effettuare il Napoli di Rudi Garcia, forte di una squadra girà rodata e reduce da una stagione favolosa, conclusasi con la vittoria dello scudetto. Dunque l’intenzione è quella di puntellare la rosa, senza effettuare troppi cambiamenti.

Nuova idea Napoli, sondaggio per Holm dello Spezia

Uno dei ruoli da coprire, probabilmente, sarà quello di terzino destro. Capitan Di Lorenzo rinnoverà presto il contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028, ma alle sue spalle c’è ancora troppa incertezza. Il Napoli vuol mandare Zanoli ancora in prestito, in modo da fargli accumulare ulteriore esperienza in Serie A. Al suo posto potrebbe arrivare Davide Faraoni dal Verona, ma la società è comunque attenta alle varie dinamiche di calciomercato.

In particolare lo Spezia dispone di un terzino che piace un po’ a tutte le big di Serie A, Napoli compreso, per il quale c’è già stato un sondaggio – come riporta Repubblica -. Parliamo di Emil Holm, laterale classe 2000 che ha fatto benissimo nell’ultima stagione, nonostante la retrocessione dei liguri in Serie B.

Proprio la caduta dello Spezia potrebbe favorirne la cessione a un prezzo abbordabile. I liguri fissano il costo in 15 milioni di euro, ma la sensazione è che alla fine possano accontentarsi di un cifra più bassa. Sul calciatore svedese ci sono anche gli interessi di Juventus e Inter.