Rinforzo dalla Serie A per Garcia: il club apre alla cessione

Il Napoli vuole rafforzarsi e studia il colpo dalla Serie A: la società avrebbe già dato l’ok per la cessione del suo giocatore.

Il calciomercato ha preso il via, è ormai passata una settimana dall’apertura della sessione estiva e le squadre di Serie A hanno già annunciato i primi colpi. Il Milan ha salutato Sandro Tonali e Brahim Diaz ed ha accolto Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic (chiusura a un passo) dal Chelsea, mentre l’Inter ha dovuto dire addio a Marcelo Brozovic e Milan Skriniar e probabilmente dovrà fare a meno anche di André Onana.

Il Napoli, invece, aspetta con pazienza prima di agire sul mercato: il primo obiettivo è quello di trovare un valido sostituto di Kim Min-jae. Il difensore sudcoreano ha già sostenuto le visite mediche con il Bayern Monaco, intenzionato da diverse settimane a pagare la clausola rescissoria di oltre 50 milioni di euro valida soltanto nei primi quindici giorni del mese di luglio.

Tanti i nomi nella lista della dirigenza partenopea per sostituire l’ex Fenerbahce, tra cui quelli di Max Kilman del Wolverhampton, Robin Le Normand e il giovane italiano Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Ma il Napoli non si sta muovendo solo su questo fronte ed è pronto a rafforzarsi anche per coprire altri buchi in altre zone del campo.

Faraoni è più di un’idea

Un ruolo dove il Napoli vorrebbe intervenire è anche quello del terzino destro. Il capitano Giovanni Di Lorenzo è stato uno dei protagonisti dello scudetto conquistato e la sua stabilità fisica ha potuto far stare sereno mister Spalletti. Ma quest’anno non si vogliono correre rischi e la società sta pensando a una riserva di spessore per far riposare anche il proprio capitano.

Con Bartosz Bereszynski che ha fatto ritorno a Genova, sponda Sampdoria, dopo il prestito con diritto di riscatto (non esercitato) di sei mesi, e Alessandro Zanoli che potrebbe finire nuovamente in prestito a Genova, ma questa volta lato rossoblù, il club sta valutando l’acquisto di Davide Faraoni dall’Hellas Verona.

Il giocatore ha tantissima esperienza in Serie A (183 presenze e 18 gol) e sarebbe il sostituto ideale di Di Lorenzo. Il Napoli sta sondando questa opzione e, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Verona avrebbe anche aperto alla cessione del proprio capitano. Un segno di riconoscenza per un calciatore che ha sempre sudato la maglia e dato il 100% in ogni occasione. Il Napoli ci pensa e sa che potrebbero bastare pochi milioni per assicurarsi un terzino di tutto rispetto per far rifiatare lo stakanovista Di Lorenzo.