“Resto qui”: l’annuncio del calciatore fa saltare l’affare per il Napoli, che sorpresa!

Beccato ieri dai suoi tifosi, l’obiettivo di calciomercato del Napoli spegne ogni voce di mercato. Un colpo sfumato per gli azzurri, che ora sono chiamati a guardare altrove.

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo. In queste ore dovrebbe essere ufficiale la cessione del difensore Kim Min Jae al Bayern Monaco. Non appena il club bavarese verserà a clausola rescissoria nel club azzurro, il sud-coreano ex Fenerbahce sarà annunciato dai campioni di Germania. Una cessione dolorosa per il club partenopeo e per tutti i tifosi, che però ora si aspettano segnali importanti sul mercato.

Sicuramente l’addio di Kim Min Jae aiuterà a sbloccare il mercato del Napoli, che ora è alla caccia di un suo sostituto. In queste ore circolano i nomi di Kilman e Le Normand, ma non è escluso che il presidente Aurelio De Laurentiis possa estrarre il coniglio dal cilindro. Ma il tutto non si limiterà a ciò e buona parte dipenderà dal futuro di Victor Osimhen. Le parti continuano a restare in contatto per cercare di trovare un accordo per il prolungamento del contratto, ma in caso di offerta importante sia per il Napoli che per il calciatore stesso, il nigeriano potrebbe lasciare gli azzurri. Non a caso, il Napoli si guarda da tempo alla caccia di un sostituto, anche se a quanto pare uno degli obiettivi è da cancellare dalla lista.

L’obiettivo allo scoperto: “Resterò”

A parlare del suo futuro è stato Boulaye Dia, attaccante della Salernitana che nel corso di queste ultime settimane è stato accostato con forza proprio al Napoli come possibile erede di Victor Osimhen.

A riportare le sue parole è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante – riscattato dalla Salernitana dopo il suo ritorno solo temporaneo al Villarreal – ha risposto telegraficamente alle domande sul suo futuro. A chi gli ha chiesto del suo futuro, l’attaccante si è fatto scappare un “Resto qui, sì. Adesso, resto qui”, per poi dribblare le ulteriori domande.

In ogni caso, è chiaro che sono parole che vanno prese per la pinza, in quanto nel calciomercato tutto cambia in pochi istanti. La realtà dei fatti, però, dice che sul calciatore c’è una clausola rescissoria valida fino al 20 luglio: soltanto nel caso in cui nessun club (compreso il Napoli, ndr) si farà avanti entro quel termine, si avrà la certezza quasi assoluta della sua permanenza a Salerno anche in vista della prossima stagione.