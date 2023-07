Pronto a dire sì al Napoli: il portiere vicino agli azzurri

È apprezzato da diverse squadre di Serie A, ma le destinazioni che preferisce c’è anche il Napoli: il colpo è vicino

La stagione del Napoli si è conclusa con la storica vittoria dello Scudetto dei ragazzi guidati da mister Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo, alla fine di questa stagione, ha deciso di lasciare il Napoli per prendersi un anno sabbatico. A prendere il suo posto sulla panchina dei campioni d’Italia ci sarà Rudi Garcia. Dopo lunghi giorni di attesa, con grande sorpresa di tutto l’ambiente Napoli, Aurelio De Laurentiis ha intravisto in lui l’uomo giusto per dare continuità ai successi di quest’annata. Inoltre gli azzurri hanno salutato anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Promesso sposo della Juventus, già da un po’ di mesi, si è liberato del contratto con i partenopei solo qualche giorno fa, dopo settimane di trattative con il patron azzurro.

A prendere le redini del mercato, oltre al presidente De Laurentiis in persona, ci sarà lo staff dell’oramai ex ds Giuntoli guidato dalla coppia Micheli e Mantovani e aiutati dal braccio destro dell’ex dirigente azzurro Pompilio. Dunque, nonostante a capo delle operazioni legate al calciomercato non ci sia più Giuntoli, il modus operandi non dovrebbe subire grosse variazioni, perlomeno durante questa sessione di mercato estiva.

Calciomercato Napoli, possibile operazione in arrivo: vuole il Napoli!

La nuova squadra di mercato composta dal presidente De Laurentiis dovrà subito fare i conti con le scadenze dei prestiti. Certi dell’addio, ad oggi, sono Bereszynski e Ndombele, che non saranno riscattati dal Napoli ed entrambi hanno già salutato i tifosi con un post di ringraziamento sui rispettivi profili social. Anche a Pierluigi Gollini è scaduto il prestito, ma il Napoli è al lavoro per ricevere uno sconto dall’Atalanta sull’acquisto. Al momento la priorità per il ruolo di vice Meret è lui. Questo permetterebbe agli azzurri di risolvere subito la situazione portieri e concentrarsi su altri ruoli. Tuttavia, nel caso in cui non dovesse arrivare un accordo con l’Atalanta è spuntata, in questi giorni, un’alternativa: Emil Audero.

Infatti, secondo quanto emerso dalle ultime indiscrezioni, nonostante l’interesse di tante squadre di Serie A, il portiere ex Juve apprezza la destinazione e non ci penserebbe due volte ad accettare un’eventuale offerta del Napoli. I buoni presupposti per la riuscita del colpo ci sono tutti: Audero non è un portiere da Serie B, le sue abilità da pararigori farebbero comodo a tante squadre di A. Dunque la Sampdoria potrebbe liberarlo ad un prezzo relativamente basso, a causa della volontà del calciatore, che starebbe spingendo per giocare nel massimo campionato. Si attendo sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.