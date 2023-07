L’intreccio di mercato preoccupa il Napoli: tifosi in ansia per Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen preoccupa i tifosi del Napoli: l’intreccio di mercato “colpisce” anche l’attaccante nigeriano

Sono giorni difficili per il Napoli. Mentre il mercato in entrata stenta a decollare, quello in uscita sembra invece ben avviato. Il primo a lasciare Napoli sarà Kim Min Jae. Il difensore coreano, dopo appena una stagione all’ombra del Vesuvio, è pronto a dire addio. Il Bayern Monaco, infatti, pagherà la clausola rescissoria da 58 milioni di euro presente nel contratto e strapperà “The Monster” agli azzurri. L’affare è ormai chiuso e si attende solo l’ufficialità. Kim, inoltre, ha già svolto la prima parte delle visite mediche.

Fino a pochi giorni fa, sembrava che Kim dovesse essere l’unico tra i titolari della squadra campione d’Italia a partire, ma qualcosa potrebbe essere cambiato. Ora, anche il futuro di Victor Osimhen preoccupa il Napoli e i tifosi azzurri.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha più volte ribadito come l’intenzione degli azzurri sia quella di trattenere il capocannoniere della scorsa Serie A e fino a poche ore fa sembrava che il futuro di Osimhen fosse completamente a tinte azzurre. Il Napoli, infatti, ha proposto un rinnovo di contratto faraonico per gli standard del club di De Laurentiis. Il presidente ha toccato quota 7 milioni annui di stipendio al giocatore che ha sempre manifestato la voglia di restare in azzurro.

Solo pochi giorni fa, infatti, al portale nigeriano Soccernet, Osimhen affermava come Napoli fosse la scelta migliore per la sua carriera e sottolineava come “i tifosi partenopei ti dimostrano tutto il loro affetto” e aggiungeva: “Non esiste un posto migliore di questo. Sono felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui”.

L’intreccio di mercato che cambia il futuro di Osimhen

Parole d’amore quelle di Osimhen che facevano pensare ad una permanenza certa, ma ora qualcosa è cambiato. Il futuro di Osimhen al Napoli è in bilico per “colpa” di Kylian Mbappe.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Luis Enrique come nuovo allenatore del Psg, il presidente dei parigini Al Khelaifi ha parlato anche del futuro di Mbappe. Lo sceicco ha posto un ultimatum a Mbappe. Se il francese non rinnova entro fine luglio, sarà costretto ad andarsene.

Il rinnovo non è ancora arrivato e nel caso in cui la stella francese dovesse partire, il Psg è pronto a fiondarsi su Osimhen con un’offerta monstre. Secondo le ultime indiscrezioni, il Psg offrirebbe più di 150 milioni: un’offerta troppo importante per il Napoli che sarebbe costretto a cedere. Il futuro del 9n azzurro dipende anche da Mbappe.