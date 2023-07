Itakura si allontana dal Napoli: un top club di Premier sul giapponese

Ko Itakura, difensore giapponese che avrebbe dovuto sostituire Kim, si allontana dal Napoli. Un top club di Premier League si fionda sul classe ’97.

Il mercato del Napoli è ancora bloccato. Gli azzurri sono alla disperata ricerca di un sostituto di Kim. Il difensore coreano, dopo appena una stagione all’ombra del Vesuvio, è pronto a lasciare Napoli. Il Bayern Monaco, infatti, pagherà la clausola rescissoria da 58 milioni di euro prevista dal contratto di Kim. L’ormai ex numero 4 azzurro ha già svolto la prima parte delle visite mediche con i bavaresi e l’ufficialità del suo trasferimento in Germania dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Frenata per Itakura al Napoli: sirene inglesi sul giapponese

Per un difensore che vola in Germania, ce n’è un altro che dalla Germania potrebbe arrivare a Napoli. Si tratta di Ko Itakura, difensore giapponese classe ’97, del Borussia Monchengladbach. Il Napoli lo segue da tempo e lo ha individuato come il sostituto ideale di Kim.

Le trattative sembravano andare spedite, ma secondo quanto riporta Sky Sport Germania, sul giocatore del Borussia Monchengladbach si è inserito un top club di Premier League. Si tratta del Tottenham che come il Napoli è alla ricerca un nuovo difensore in vista della prossima stagione.