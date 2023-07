Incontro per chiudere il primo colpo: si infiamma il mercato del Napoli

Si accende di colpo il mercato del Napoli: è dell’ultim’ora la notizia secondo cui il club azzurro ha in programma un incontro per chiudere il primo affare di questa sessione estiva di mercato.

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo dopo la cessione di Kim Min Jae, che quanto prima sarà annunciato come nuovo colpo del Bayern Monaco. Al di là della questione relativa al suo erede, il club azzurro ha in programma di chiudere quanto prima un affare per un’altra zona di campo.

I partenopei sono alla ricerca, infatti, di un calciatore che possa far rifiatare di tanto in tanto il capitano Giovanni Di Lorenzo, dando per assodate le residue possibilità che Alessandro Zanoli (di rientro dal prestito alla Sampdoria, ndr) resti in azzurro in vista della prossima stagione. E a tal riguardo, c’è un nome su cui la società di Aurelio De Laurentiis intende concretizzare quanto prima.

Faraoni-Napoli: incontro per la chiusura

Il nome corrisponde a quello di Davide Faraoni, esterno di proprietà dell’Hellas Verona e per cui gli azzurri hanno deciso evidentemente di fare sul serio.

A conferma dell’apertura della società scaligera a cedere il giocatore c’è la notizia lanciata in questi minuti dal giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, che sul suo profilo Twitter fa sapere che è in programma un incontro per cercare di chiudere per Davide Faraoni.