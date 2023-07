Il Napoli prova il colpaccio in casa Atletico Madrid, che nome: affare da 40 milioni

Il Napoli vuole tentare un colpo a sorpresa sul mercato estivo, puntando un attaccante tra i più talentuosi in Europa in questo momento

Sta ancora valutando le sue mosse sul mercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dopo l’addio di Spalletti, sostituito da Rudi Garcia, e quello più recente di Giuntoli, l’obiettivo della dirigenza partenopea è stato prima di tutto quello di consolidare le fondamenta. Ovvero, riuscire a trattenere i grandi talenti della rosa campione d’Italia, per poi iniziare a pensare ai rinforzi. E da qualche giorno stanno uscendo nomi sempre più interessanti per il Napoli, in vari settori del campo.

Rimarrà Kvaratskhelia, e forse Osimhen, che pareva un partente quasi certo nelle scorse settimane. Chi invece se n’è andato di sicuro è Kim Min-jae, che si è accordato con il Bayern Monaco, il quale pagherà al club campano la clausola rescissoria del difensore. Un nuovo centrale diventa dunque un acquisto necessario e anche abbastanza urgente, ma non è l’unico che servirà al Napoli. Infatti De Laurentiis vuole dare a Garcia anche qualcuno di nuovo in attacco, specialmente sulla fascia destra.

Resta ancora aperta, a ben vedere, la questione di Lozano e Zielinski, in scadenza nel 2024 e non intenzionati a rinnovare. Forse col polacco un accordo può ancora essere trovato, ma con il messicano la storia sembra ormai chiusa, e si sta cercando di piazzarlo altrove. Il Napoli intende allora andare a cercare una nuova ala destra e di recente il nome che ha fatto capolino online è abbastanza clamoroso. I partenopei starebbero, infatti, puntando un grosso colpo dalla Liga spagnola.

Il Napoli pesca la punta in Spagna: colpo da 40 milioni

Secondo alcune indiscrezioni, sul taccuino della dirigenza azzurra ci sarebbe addirittura il nome di Thomas Lemar, trequartista dell’Atletico Madrid. Il francese, 27 anni, è un giocatore di grande talento, rapido e con notevoli mezzi tecnici, in grado di giocare bene anche da ala, sia a destra che a sinistra. Ai tempi del Monaco, da cui l’Atletico lo prese nell’estate del 2018 per 72 milioni di euro, era considerato una grandissima promessa, ma col tempo si è un po’ perso.

A Madrid non è, infatti, mai riuscito a dimostrare di valere la cifra monstre sborsata per lui dal club, e sebbene sia ancora nei piani di Simeone, è tutt’altro che intoccabile. Anche perché al momento è solo un rincalzo di lusso nell’Atletico: nell’ultima stagione ha disputato in tutto 32 partite, con 1 gol e 3 assist a referto. Il Napoli potrebbe pensare di rilanciarlo, ma sarà difficile prenderlo per meno di 40 milioni. Poi ci sarà il vero problema, ovvero lo scoglio dell’ingaggio: Lemar dovrebbe percepire circa 7 milioni l’anno a Madrid, un po’ troppi per i limiti salariali del club partenopeo.