Il Napoli insiste per il difensore: pronta nuova offerta da 35 milioni

Il Napoli fa sul serio per il sostituto di Kim Min-jae: De Laurentiis si spinge fino a 35 milioni per il nuovo difensore.

Con il ritiro di Dimaro-Folgarida alle porte (gli azzurri partiranno venerdì 14 luglio per la Val di Sole), il Napoli è al lavoro per chiudere il prima possibile il discorso riguardante il nuovo difensore. L’addio di Kim Min-jae, destinato a vestire la maglia del Bayern Monaco, ha lasciato un vuoto nel reparto difensivo che bisogna colmare quanto prima.

L’obiettivo della società è quello di regalare a Rudi Garcia un nuovo difensore già nel ritiro in Trentino-Alto Adige, ma i tempi corrono e questa possibilità si fa sempre più complessa. Si seguono diversi nomi per il post Kim, ma quello che fa più gola alla società è quello di Max Kilman del Wolverhampton.

Kilman apre al trasferimento al Napoli

Il difensore inglese di origini ucraine piace e non poco alla società partenopea che da tempo sta sondando il terreno con il club di Premier League. La richiesta dei Wolves è alta: servono 40 milioni di euro per farli vacillare. De Laurentiis ha già deciso che gli oltre 50 milioni che entreranno nelle casse di Kim saranno spesi per sostituirlo con un nome all’altezza ma, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente azzurro non si spingerà oltre i 35 milioni per il difensore inglese classe ’97.

Il Wolverhampton non ha nessun bisogno di cedere e fare cassa e avrebbe addirittura aperto già dei discorsi con il giocatore per il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026) per provare a blindarlo. Kilman, da parte sua, però, avrebbe aperto a un trasferimento al Napoli, intrigato anche dalla possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione. Il Napoli quindi proverà un altro affondo e spera di poter chiudere questo colpo e fare il primo regalo al nuovo tecnico Rudi Garcia.