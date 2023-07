Grandi novità da Castel di Sangro, l’annuncio del sindaco fa esultare i tifosi

Tra pochi giorni avrà inizio la stagione del Napoli, che si ritroverà a Dimaro per la prima parte della preparazione. Seconda parte della stessa che si terrà, invece, a Castel di Sangro, dove ci sono grandi novità per i tifosi.

Il Napoli presto tornerà in campo: la squadra si ritroverà agli ordini di Rudi Garcia nella prossima settimana a Castel Volturno, per svolgere i test atletici prima della partenza per il ritiro di Dimaro. La località della Val di Sole è ormai una meta storica per l’estate partenopea, in quanto sono più di dieci anni che la squadra azzurra raggiunge il Trentino per preparare la stagione.

Da alcuni anni a questa parte, però, i partenopei svolgono la seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo. Di questo ne ha parlato il primo cittadino Angelo Caruso, raggiunto dai microfoni di Tele Club Italia. Il sindaco della cittadina abruzzese ha annunciato grandi novità per i tifosi, che si sposteranno in massa per vedere da vicino i propri beniamini in ritiro.

Ritiro Castel di Sangro, parla Caruso

Il sindaco della città di Castel Di Sangro ha avuto modo di confermare numerose indiscrezione che circolavano già da tempo nel corso del suo intervento televisivo.

“Non ci saranno limitazioni sugli ingressi dei tifosi”, ha rassicurato Caruso, confermando la linea intrapresa lo scorso anno. “Lo Stadio Patini è molto grande, avrà facoltà di accesso, sarà soltanto limitato quando saranno saturati gli spazi”, ha poi precisato. Tre, invece, le amichevoli in programma in terra abruzzese, ha confermato il sindaco, mentre sugli allenamenti ha dichiarato che non sa “se ci sarà una partecipazione più aperta gli allenamenti, come faceva Spalletti, o più riservata”.

Tanti eventi riservati ai tifosi e la possibilità di fotografarsi accanto alla coppa della Serie A 2022-23: “Gli eventi per i tifosi del Napoli saranno molti. L’organizzazione del ritiro si svilupperà così come avvenne il primo anno, quindi sarà riprodotto tutto quanto fu allestito all’interno del Palasport. All’interno sarà ospitato il trofeo dello Scudetto, mentre il resto sarà caratterizzato da eventi, spettacoli, ma anche momenti di divertimento, svago e attività sportive riservati ai giornalisti”.

Non resta dunque che attendere le prossime settimane per ritornare a vedere la squadra quest’anno allenata da Rudi Garcia nella cornice della località abruzzese.