Primo avversario del Napoli in campionato, il Frosinone pensa già alla sfida con i Campioni d’Italia: Stirpe, presidente del club, non si nasconde e giura battaglia alla squadra di Rudi Garcia.

Il 19 agosto avrà inizio il campionato per il Napoli, che alle ore 18:30 sarà ospite del Frosinone nella prima giornata di campionato. Un appuntamento che gli azzurri, chiamati a difendere il titolo di Campione d’Italia, non vogliono fallire.

Tuttavia, da Frosinone sembrano sminuire quello che a oggi è un divario tecnico-tattico evidente, anche se le sorprese – soprattutto nelle prime giornate – sono sempre dietro l’angolo. Forte, forse, anche di questo, il presidente Maurizio Stirpe lancia la sfida al Napoli e promette battaglia già da adesso.

Le parole di Stirpe sul Napoli e su Kvernadze

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando del primo impegno in Serie A contro il Napoli e non solo.

“Paura del Napoli alla prima? Figuriamoci, è già così difficile di per sé la Serie A che non possiamo permetterci di avere paura: sia contro il Napoli che alla seconda in casa contro l’Atalanta”, ha dichiarato il patron dei ciociari nel corso della sua intervista al quotidiano. Poi su Kvernadze ha aggiunto: “Lui come Kvaratskhelia? Lo seguivamo da più di qualche mese: potevamo prenderlo solo se fossimo saliti in A e lo abbiamo fatto. Speriamo sia un’arma letale per gli avversari”.