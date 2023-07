Deciso il futuro dell’azzurro: andrà in prestito in Serie A

Presa la decisione sul futuro dell’azzurro: il Napoli vuole farlo giocare e lo cederà in prestito al club di Serie A.

L’inizio della nuova stagione si avvicina e il Napoli è al lavoro per fornire a mister Rudi Garcia una squadra competitiva in vista del prossimo campionato. La Serie A degli azzurri prenderà il via il prossimo 19 agosto a Frosinone e l’obiettivo della società è quello di arrivare a quella data con una rosa già completa in ogni reparto.

I primi accorgimenti andranno fatti in difesa dove servirà coprire in fretta il buco lasciato scoperto da Kim Min-jae, ormai pronto a firmare con il Bayern Monaco. La società sta sondando i profili di Kilman del Wolverhampton, Le Normand della Real Sociedad e Scalvini dell’Atalanta. Eppure, Kim potrebbe non essere l’unico difensore che lascerà Napoli quest’estate.

Zanoli verso il Genoa

L’altro giocatore che potrebbe lasciare il Napoli è Alessandro Zanoli. Il terzino destro classe 2000 è tornato alla base dopo il prestito di sei mesi alla Sampdoria, in cui ha fatto vedere ottime cose, ma potrebbe nuovamente partire in prestito.

Il Napoli sembra infatti intenzionato a puntare su un profilo più esperto come quello di Davide Faraoni per il ruolo di vice Di Lorenzo. Per non bruciare la crescita del classe 2000, il Napoli avrebbe aperto alla cessione in prestito. Su di lui è forte l’interesse del Genoa e, secondo quanto riporta il quotidiano genovese Il Secolo XIX, l’operazione sarà chiusa una volta che il Napoli troverà il sostituto di capitan Di Lorenzo.