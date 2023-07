Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato…

“Sicuramente penso a mio papà, che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo”.

Una vera e propria bomba a orologeria quella lanciata dal nuovo dirigente della Juventus Cristiano Giuntoli. Il tutto, a pochi giorni dalla firma sulla rescissione contrattuale con il Napoli, club a cui probabilmente deve molto, per non dire tutto.

Ma siamo sicuri che oltre gli attestati mancati di riconoscenza, materia nel calcio sempre più merce rara (e Giuntoli non fa da pioniere, sia chiaro), le sue parole siano contestabili su altri punti di vista?

Ancor prima che un tifoso della Juve, a questo punto apertamente dichiarato, il Napoli ha lasciato un dirigente che negli ultimi otto anni (!), tra alcuni errori e capolavori, ha messo su una squadra capace di riportare dopo 33 anni uno Scudetto. Dato che, oggi questo piaccia o meno, è inconfutabile e che dà merito al Cristiano Giuntoli professionista. Vale la pena sottolineare “professionista”, che certamente ha dimostrato in azzurro di pensare ben poco alle sue otto ore di pullman da Prato a Torino per seguire la sua squadra del cuore.

L’unico grande errore di Giuntoli

Il Napoli ha dato tanto a Giuntoli, ma anche Giuntoli ha dato tanto al Napoli. E, certamente, sulle tempistiche di determinate dichiarazioni si può anche discutere, anche a lungo. Sopratutto dal momento in cui lo stesso dirigente ha ottenuto la tanto agognata risoluzione contrattuale, senza nemmeno ringraziare pubblicamente il suo ex club.

Ci sarà, chissà, tempo per rimediare (almeno si spera), ma per adesso le priorità della piazza devono essere altre, e non le dichiarazioni di chi oggi è altrove. Ma ben venga, in ogni caso, chi nel calcio riesce a essere un professionista nonostante tutto: su questo, a Cristiano Giuntoli non si può imputare proprio nulla. Per il resto: chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato…