Ben 68 gol in Premier League, colpo a sorpresa per l’attacco del Napoli

Il Napoli inizia a muoversi sul mercato, dall’Inghilterra sono sicuri: gli azzurri provano il colpo a sorpresa dalla Premier League.

Sono settimane di stallo quelle che sta vivendo il Napoli. Dopo una lunga telenovela per scoprire il sostituto di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina dei campioni d’Italia.

Il nuovo tecnico azzurro è pronto ad iniziare ufficialmente la sua nuova avventura partenopea e nella serata di ieri sera è arrivato a Napoli con un volo diretto da Nizza. All’aeroporto di Capodichino è stato accolto da diversi tifosi azzurri con cui si è fermato per firmare autografi e scattare alcuni selfie.

Il francese, però, sin dai primi giorni di ritiro a Dimaro, dovrà far fronte ad alcune difficoltà. Su tutte l’assenza di Kim Min Jae. Il centrale coreano è ormai ad un passo dal Bayern Monaco. Kim ha svolto la prima parte delle visite mediche con i bavaresi ed è pronto a volare in Germania. L’ufficialità è attesa nei prossimi giorni e il Napoli andrà così ad intascare i 58 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto.

Garcìa, dunque, si ritroverà senza il suo leader difensivo. Il Napoli sta lavorando duramente per regalare al suo nuovo allenatore un sostituto all’altezza. Oltre che in difesa, però, il Napoli rischia di perdere pezzi anche in attacco. Hirving Lozano potrebbe partire in questa sessione di mercato. L’esterno messicano, che in maglia azzurra non ha mai convinto, ha diverse pretendenti sia in Messico che in Arabia Saudita. Il suo sogno sarebbe, però, giocare per il Real Madrid, ma Carlo Ancelotti, che l’ha voluto fortemente a Napoli, non sembra al momento interessato.

Notizia clamorosa sul sostituto di Lozano

Il Napoli cederebbe Lozano per una cifra vicina ai 20 milioni di euro e per questo motivo non vuole farsi trovare impreparato. Gli azzurri, infatti, stanno seguendo diversi profili che potrebbero sostituire Lozano, ma dall’Inghilterra arriva una notizia clamorosa.

Secondo quanto riporta Ed Aarons, giornalista del The Guardian sul suo profilo Twitter, pare che il Napoli abbiam messo gli occhi su Wilfried Zaha, esterno ivoriano del Crystal Palace. Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno e al momento non ha ancora rinnovato con il club inglese. Il Napoli ha già contattato gli agenti di Zaha per capire i margini di trattativa.

Di seguito il tweet: