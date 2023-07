Annuncio ufficiale del club riguarda il Napoli: via libera per il colpo

In queste ore si è sbloccato un affare che, indirettamente, può riguardare anche il calciomercato del Napoli: via libera per il colpo degli azzurri, inseguito da tempo?

Il mercato del Napoli entra nel vivo, dopo un periodo di impasse caratterizzato dalla consapevolezza di avere in ogni caso una formazione più che valida. Ma in questo momento, adesso bisogna accelerare per essere al passo delle altre, considerando che le concorrenti si stanno rafforzando e che danno così già la caccia ai campioni d’Italia.

Il primo problema da risolvere riguarda la difesa: tra non molto il Bayern Monaco ufficializzerà l’ingaggio di Kim Min Jae, con il club bavarese che pagherà la clausola rescissoria non appena il calciatore avrà completato l’intero iter burocratico dell’affare. Una mazzata per i tifosi azzurri, che dopo appena un anno vedono andar via uno dei grandissimi protagonisti della squadra che è riuscita a regalare una grande gioia, che resterà sempre nel cuore di tutti.

L’imperativo, adesso, è però guardare avanti e al di là della difesa, il Napoli può vedersi costretto a virare anche su altri profili per quanto riguarda le altre zone del campo. A tal proposito, arriva un annuncio che potrebbe innescare una dinamica di mercato che riguarderebbe proprio la società di Aurelio De Laurentiis.

L’Udinese chiude per l’attaccante: Beto verso la cessione?

In queste ore l’Udinese ha annunciato l’arrivo di Lorenzo Lucca dal Pisa, dopo una parentesi all’Ajax. Affare che potrebbe riguardare in qualche modo anche il Napoli, visto che quest’ultimo è interessato a Beto.

L’attaccante portoghese è da tempo nella lista degli obiettivi di mercato della dirigenza azzurra, così come ammesso di recente dallo stesso neo direttore sportivo dei friulani, Federico Balzaretti. La punta bianconera resta nel radar dei partenopei, qualora Victor Osimhen dovesse dire addio al Napoli. Tutto dipenderà da ciò che succederà nel prossimo summit in programma tra la società e l’entourage del nigeriano, capeggiato dall’agente Roberto Calenda. L’ipotesi di una permanenza non è utopistico, così come non è da escludere che il calciatore – soprattutto dinanzi a un’offerta importante – possa decidere di dire addio agli azzurri dopo una stagione da favola, sia in termini individuali che di squadra.

Intanto, l’annuncio da Udine dell’affare Lucca accende i riflettori sul destino di Beto, calciatore che piace al Napoli e non solo per questa sessione estiva di calciomercato che si preannuncia importante per il calciatore, che in questi anni ha avuto modo di mostrare le sue qualità e le sue potenzialità, seppur a sprazzi.