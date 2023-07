Si complica l’affare Kilman: il giocatore si allontana dal Napoli

Tra i tanti nomi fatti per il dopo Kim, quello di Kilman è quello che sembra convincere maggiormente il Napoli, ma la trattativa per arrivare al centrale si fa sempre più in salita.

Il Napoli ha urgentemente bisogno di un centrale difensivo per ricoprire la grande falla lasciata dopo l’addio di Kim. Il difensore sudcoreano, infatti, nei prossimi giorni verrà annunciato dal Bayern Monaco, che ha deciso di pagare la clausola rescissoria valida nei primi quindici giorni di luglio.

Il nome preferito dalla dirigenza partenopea per sostituire l’ex Fenerbahce è quello di Max Kilman, duttile centrale inglese, classe 1997, attualmente in forza al Wolverhampton.

Sirene inglesi

Il prezzo per il cartellino di Kilman fissato dagli inglesi è molto alto: la prima offerta di De Laurentiis di 30 milioni è stata rispedita al mittente. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Wolverhampton chiede 50 milioni di euro, troppo alta la cifra per il Napoli che però da giorni è in contatto con gli inglesi.

Sempre secondo quanto riportato dalla rosea, anche il Tottenham avrebbe chiesto informazioni ai Wolves per il giocatore. Gli Spurs avrebbero sicuramente capacità economiche maggiori rispetto al Napoli, che deve sbrigarsi se vuole regalare Kilman a Rudi Garcia e permettere di allenarlo già in ritiro a Dimaro.

Rinnovo in vista

La necessità di vendere dei Wolves però non escluderebbe un possibile rinnovo per Max Kilman che ha un contratto in scadenza nel 2026. Secondo Sky Sports Uk, l’ottima annata conclusa da Kilman in Premier avrebbe convinto gli inglesi a premiarlo con il rinnovo del contratto, rifiutando così le ricche offerte di Tottenham e Napoli. Gli azzurri comunque sono molto interessati al centrale e le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo futuro.