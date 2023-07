Pazza idea in casa Napoli: un ex Barcellona a parametro zero per Garcia

Potrebbe prender quota da un momento all’altro il calciomercato targato Napoli, con un’ipotesi a sorpresa che regalerebbe un ex Barcellona agli azzurri

Siamo ormai entrati nel vivo del calciomercato, dopo che lo start ufficiale della nuova stagione è avvenuto lo scorso 1° luglio. Cominciano a fioccare le prime date in casa Napoli, dal 14 al 25 luglio impegnata nel ritiro in quel di Dimaro Folgarida mentre dal 28 luglio al 12 agosto sarà il turno di Castel Di Sangro. Il 10 luglio sarà inoltre storia in casa partenopea, dove la nuova maglia home sarà presentata con tanto di sponsor e coccarda in onore dello Scudetto vinto dopo 33 anni.

Ciò che invece fatica ad ingranare in quel di Napoli è senz’altro il calciomercato, dove i colpi azzurri ammontano ancora a zero. Anzi, i tanti nomi in entrata sono stati semplicemente accompagnati dalle tante uscite. Bereszynski e Ndombelè hanno salutato i compagni dopo l’avventura in prestito, mentre per Kim l’ipotesi Bayern è sempre dietro l’angolo. A breve i bavaresi pagheranno la clausola rescissoria per il difensore del coreano, strappandolo alla Serie A dopo appena una stagione, per giunta da MVP del ruolo. Molti i profili accostati al Napoli per il dopo Min-Jae, ma un’idea in particolare stuzzica e non poco la società azzurra, cui sguardo cade anche sulla lista dei giocatori svincolati.

Mercato Napoli, spunta l’ipotesi Umtiti

Reduce da una buona stagione in prestito al Lecce e dalla scadenza del proprio contratto con il Barcellona, Samuel Umtiti potrebbe davvero rappresentare una grossa occasione a parametro zero per il Napoli. Il centrale francese, tra le altre cose Campione del Mondo nel 2018 con la Francia, ha infatti dimostrato di esser tutt’altro che finito in terra salentina. Tutt’altro, visto che spesso l’ex blaugrana ha dichiarato di aver acquisito una nuova linfa vitale grazie al calore del tifo del sud. Tutti questi fattori potrebbero dunque portare il Napoli a donare un’ulteriore chance italiana ad Umtiti, che spesso si è dimostrato propenso a diminuire il proprio stipendio pur di giocare in piazze così accoglienti.

Classe ’93, in carriera Umtiti ha collezionato ben 170 presenze con l’Olympique Lyon e 133 in maglia Barcellona, caratterizzando parecchio il proprio palmares nonché acquisendo parecchia esperienza anche in Champions League. Un profilo del genere a parametro zero rappresenta quindi una vera e propria rarità in ambito di mercato, con il Napoli che potrebbe cogliere la palla al balzo. Tale operazione potrebbe avvenire per donare una figura esperta e salda allo spogliatoio azzurro e, rispondendo alle critiche dei più scettici, non è detto che Umtiti possa essere ingaggiato ai fini di sostituire Kim. Un’operazione del genere andrebbe infatti a richiamare quanto fatto con Juan Jesus, con il francese che potrebbe sostituire nel ruolo di riserva proprio il brasiliano, ricercato da parecchi club in patria.