Napoli, offerta da 28 milioni di De Laurentiis per il gioiello della Serie A

Il Napoli comincia a fare sul serio sul calciomercato, presentata un’offerta da 28 milioni di euro per un calciatore di Serie A.

Partito in sordina, ora il Napoli è pronto a scatenarsi sul mercato. A dare il via alle danze degli affari in casa azzurra è senz’altro la cessione di Kim, ormai a un passo dal Bayern Monaco, che pagherà la clausola rescissoria del difensore coreano. Ciò vuol dire che i partenopei dovranno reperire in fretta un nuovo difensore centrale.

Offerta del Napoli per Schuurs del Torino

L’edizione odierna di Tuttosport, rivela che De Laurentiis abbia già fatto la sua mossa, avanzando un’offerta al Torino per Perr Schuurs, centrale olandese classe ’99. I granata, però, avrebbero respinto la proposta. Ecco quanto evidenziato:

In Italia c’è il Napoli, visto che il Bayern ha già preso Kim (clausola rescissoria da quasi 60 milioni). De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto competitivo ai massimi livelli. I partenopei, tempo fa, hanno presentato una prima proposta (25 milioni più 3 di bonus), che i granata hanno respinto al mittente. E lo stesso hanno fatto con il Liverpool che è arrivato, di primo acchito, a offrire 30 milioni, una cifra che comunque non è stata considerata sufficiente. Nei prossimi giorni ci sarà un rilancio dei Reds, perché Jurgen Klopp vuole il giocatore, visto che già nella passata stagione lo aveva inserito nella sua lista di obiettivi possibili (quanto Schuurs era ancora all’Ajax).

Oltre al Napoli – si legge su Tuttosport – anche vari club inglesi si sono mossi per Schuurs: in particolare si tratta di Liverpool, West Ham (con cui si parla anche per l’acquisto da parte dei granata di Vlasic, ndr) e il Crystal Palace.