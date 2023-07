Napoli anticipato, si avvicina la firma con il Milan: scambio da brividi

Il Napoli rischia di essere anticipato su un affare in particolare: il giocatore appare adesso più vicino al Milan. C’è lo scenario di uno scambio inaspettato

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, dove tutti gli occhi sono puntati specialmente su Victor Osimhen ma non solo. Un affare che gli azzurri hanno messo nel mirino può però saltare. Perché un altro club di Serie A può attuare il sorpasso. Il punto della situazione e lo scambio che propone il Milan.

Da un lato c’è il Napoli che ha come primo obiettivo quello di trattenere Victor Osimhen, almeno per un altro anno. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2025, ma Aurelio De Laurentiis vorrebbe prolungarlo fino al 2026. Nel mentre però si sta cercando anche un altro profilo per l’attacco.

Il cartellino di Giovanni Simeone è stato riscattato dal Verona per 12 milioni di euro. Ma il Napoli di Rudi Garcia è alla ricerca di un altro giocatore offensivo. Ha perciò messo, nelle ultime ore, nel mirino il profilo di Boulaye Dia. Anche il Milan però è fortemente interessato al giocatore e può adesso superare gli azzurri.

Napoli, il Milan adesso può compiere il sorpasso decisivo per Dia: le novità che non piaceranno agli azzurri

Il Napoli, quindi, rischia di essere superato dal Milan di Gerry Cardinale. I rossoneri hanno bisogno di un rinforzo in zona offensiva, perché l’unico certo del posto è al momento Olivier Giroud. Ma il francese ha bisogno di un sostituto che gli permetta di rifiatare. Per questo motivo, con Divock Origi in uscita, il Milan starebbe pensando a Boulaye Dia che alla Salernitana ha fatto molto bene. Napoli superato?

Boulaye Dia ha fatto molto bene con la Salernitana alla prima stagione in Serie A e ora può già compiere il salto di qualità. Secondo ‘Calciomercato.it’, infatti, il Milan starebbe pensando a lui come rinforzo per il proprio reparto offensivo e avrebbe in mente uno scambio: Yacine Adli. Il giocatore, che ha trovato poco spazio con Stefano Pioli, è valutato circa 10 milioni di euro e può abbassare le pretese del club campano che chiede il pagamento della clausola da 25 milioni di euro.

Un’operazione che potrebbe andare a buon fine, con il presidente Iervolino che ha già affermato che sono diverse le squadre interessate all’attaccante granata. Tra queste il Milan che con Adli potrebbe battere la concorrenza del Napoli.