Milinkovic-Savic al Napoli, clamorosa idea: due giocatori alla Lazio

Sergej Milinkovic-Savic diventa un obiettivo a sorpresa del Napoli, che potrebbe strapparlo alla Lazio offrendo due calciatori in cambio.

Potrebbe presto entrare nel vivo il calciomercato del Napoli, con la società del presidente Aurelio De Laurentiis pronto a regalare qualche colpo importante al nuovo allenatore, Rudi Garcia. Gli azzurri non hanno particolari esigenze, forti di una squadra già altamente competitiva, ma se l’obiettivo dichiarato è provare a raggiungere la finale di Champions League, allora è lecito aspettarsi qualche colpo importante.

Napoli su Milinkovic-Savic, alla Lazio potrebbero andare Zielinski e Politano

Dunque andranno sfruttate tutte le opportunità che il mercato offrirà e una di queste arriva dalla Serie A. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche il Napoli è entrato in corsa per l’acquisto di Milinkovic-Savic, top player della Lazio. Il contratto del serbo con i biancocelesti scade il 30 giugno 2024 e, nonostante manchi meno di un anno dalla scadenza, Lotito chiede almeno 40 milioni di euro per vendere il proprio gioiello.

Sulle tracce di Milinkovic-Savic ci sono anche l’Inter, che però ha da poco acquistato Frattesi e, a meno di una cessione importante (Barella?, ndr), a centrocampo non dovrebbero arrivare altre operazioni così costose; oltre che la Juventus. I bianconeri devono prima cedere qualche esubero come i vari Zakaria, McKennie e Arthur prima di poter tentare l’affondo per il “sergente” biancoceleste. E in questo clima di incertezza si sarebbe inserito il Napoli.

Gli azzurri non hanno particolari problemi di liquidità, inoltre – si legge sul quotidiano – De Laurentiis potrebbe inserire nell’affare due calciatori che piacciono particolarmente a Maurizio Sarri: Piotr Zielinski e Matteo Politano. Di seguito quanto evidenziato:

DeLa ha un margine di cassa ampio e dispone di giocatori che alla Lazio farebbero comodo. Due nomi su tutti: Zielinski, indicato da Sarri come principale alternativa di Milinkovic, e Politano, uno degli esterni valutati a Formello. C’è un altro aspetto da considerare: Sergej andrebbe a Napoli? Sino a ieri e da almeno un anno appare chiaro il suo gradimento nei confronti della Juve. Il fascino della Signora, il fratello Vanja al Toro. Il club bianconero ha tentato l’approccio (circa tre settimane fa) restando lontanissima: 25 milioni di valutazione con Luca Pellegrini in contropartita. Lotito aveva chiesto il rinnovo di un anno del prestito del terzino con riscatto a 8 milioni, ma ora è vicino a Kerkez: ha cambiato obiettivo.

Va ricordato che la Juventus si è mossa già da tempo per l’acquisto di Milinkovic-Savic, tanto da avere un gradimento di sorta per l’eventuale destinazione. Da capire se il Napoli, qualora volesse perseguire la strada che porta al centrocampista della Lazio, riuscirà a far cambiare idea al “Sergente” biancoceleste.