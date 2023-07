Il sostituto di Kim dalla Serie A: il Napoli ha fatto la sua scelta

Il Napoli, in attesa di salutare Kim Min-jae, ha provveduto ad individuare due possibili sostituti: entrambi giocano in Serie A

Dopo aver detto addio a Luciano Spalletti, Cristiano Giuntoli e Tanguy Ndombele il Napoli ha cominciato a muoversi al fine di potenziare la rosa e soddisfare le richieste del neo allenatore Rudi Garcia. La priorità, in attesa di prendere una decisione finale sul futuro di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano (entrambi in scadenza nel 2024), consisterà nell’ingaggiare un adeguato sostituto di Kim Min-jae ormai prossimo a lasciare la compagnia.

Il sud-coreano fino a qualche giorno fa sembrava destinato al Manchester United che, in seguito, ha deciso di utilizzare gran parte del budget a disposizione (100 milioni) per l’acquisto di André Onana dell’Inter. Di questa situazione ha quindi approfittato il Bayern Monaco, portatosi in pole position ed intenzionato a chiudere la pratica a stretto giro di posta. L’accordo tra l’entourage dell’ex Fenerbahce ed i bavaresi è totale, sulla base di un ricco quinquennale.

I tedeschi attiveranno la clausola rescissoria presente nel contratto del difensore, versando così nelle casse dei Campioni d’Italia circa 48 milioni. Una cifra consistente che consentirà, da una parte, di iscrivere una preziosa plusvalenza a bilancio e arruolare, dall’altra, un giovane con ancora ampi margini di crescita ma già pronto per esibirsi nei palcoscenici più prestigiosi. Due, in particolare, i profili vagliati ed apprezzati dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Napoli, individuato il sostituto di Kim

Il primo è quello di Giorgio Scalvini, cresciuto in maniera esponenziale nel corso dell’ultima stagione vissuta all’Atalanta. Il classe 2003 ha totalizzato 32 apparizioni in campionato, di cui 29 da titolare, “condite” da due reti ed un assist. La Dea vorrebbe tenerlo ancora, ma intanto ha provveduto ad esporre il prezzo in vetrina: per portarlo via da Bergamo serviranno almeno 40 milioni. Il secondo nome segnato in rosso nei taccuini della dirigenza è invece quello di Perr Schuurs.

L’ex Ajax si è ambientato subito al meglio nella Serie A, diventando la colonna portante difensiva del Torino di Ivan Juric. Per lui, nelle scorse settimane, si sono fatte avanti diverse società della Premier League come ad esempio il Crystal Palace ma finora i granata hanno tirato dritto, con la speranza di riuscire a tenerlo. In presenza di un’offerta da 30 milioni, però, non si opporrebbero ad una sua cessione. Il Napoli riflette: l’addio di Kim si avvicina e porterà in dote un sostanzioso tesoretto. Il casting, intanto, prosegue: le quotazioni di Kevin Danso del Lens, al momento, sono in netto ribasso. Sarà lotta a due tra Scalvini e Schuurs.