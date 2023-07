Delusione per Quagliarella: decisione a sorpresa della Sampdoria

Nonostante la voglia di continuare con i blucerchiati la decisione della Sampdoria per quanto riguarda Fabio Quagliarella è stata chiara.

Sono rimaste impresse nel cuore di tutti i napoletani le emozioni vissute lo scorso 4 giugno: oltre alla premiazione per la vittoria dello scudetto, i tifosi presenti allo stadio Maradona hanno potuto anche salutare il loro figliol prodigo Fabio Quagliarella.

La notizia della serata lascia però di sasso tutti gli appassionati di questo sport: con grandissime probabilità la storia d’amore tra l’attaccante di Castellammare di Stabia e la Sampdoria giungerà al capolinea. Secondo Gianluca di Marzio, la squadra ligure del neo presidente Andrea Radrizzani avrebbe deciso di salutare l’ex Napoli: il club blucerchiato vuole puntare sui giovani.

Ipotesi ritiro per Quagliarella

Se Fabio Quagliarella e la Samp dovessero effettivamente separarsi, non sarebbe scontata l’ipotesi definitiva del ritiro per l’attaccante. Potrebbe essere difficile trovare una nuova squadra in Italia e quindi non è da escludere questa ipotesi.

Il calciatore avrebbe volentieri voluto aiutare la sua squadra anche in Serie B, ma la decisione della società è stata abbastanza chiara. Otto stagioni e più di 100 gol con la maglia blucerchiata, quella di Fabio Quagliarella è stata una carriera che verrà sicuramente ricordata da tutti i tifosi italiani.