Tre squadre di Serie A sull’azzurro: può lasciare il Napoli

Dopo Kim, anche un altro campione d’Italia potrebbe salutare il Napoli quest’estate: tre squadre di Serie A fiutano l’affare.

La stagione appena conclusa ha evidenziato come la coesione della squadra all’interno dello spogliatoio possa fare la differenza. Fare gruppo, alle volte, è più importante degli allenamenti o delle partite. E il Napoli, in quanto campione d’Italia, ha dimostrato di avere un grande gruppo squadra, nel quale anche chi ha avuto meno spazio in campo, ha avuto il suo ruolo all’interno dello spogliatoio e i suoi merito nell’attesissimo successo nazionale. La sapiente guida di mister Spalletti, senza dubbio, ha aiutato anche in questo fattore.

Purtroppo però, a soli pochi giorni dall’inizio del calciomercato, il Napoli pare aver già perso uno dei pilastri della scorsa stagione. Si tratta di Kim Minjae, il difensore coreano, premiato miglior difensore della stagione appena conclusa di Serie A, è ad un passo dalla firma con il Bayern Monaco. I bavaresi preleveranno l’ex Fenerbahce pagando la clausola rescissoria presente nel contratto che lo legava ai partenopei fino al 2025 e andranno a formare una difesa da sogno con l’ex Juve De Ligt. Inoltre, nelle ultime ore sono insistenti le voci che vogliono un altro componente della rosa campione d’Italia vicino all’addio.

Napoli, cessione in vista per l’esterno? Tre club di A pronti a trattare, possibile intreccio di mercato

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il Napoli starebbe valutando la cessione di Alessio Zerbin. Troppo poco spazio, solo 14 presenze, a causa dell’ingombrante presenza di Kvaratskhelia sulla stessa fascia, che però non hanno nascosto il talento dell’esterno italiano. Il Napoli infatti non ha intenzione di cederlo a titolo definitivo, ma valuterebbe solo eventuali proposte di prestito. Per il classe ’99 si sarebbero già mosse Empoli, Bologna e Lecce, pronte ad affondare il colpo durante questa sessione di calciomercato estiva.

Ed è proprio con i felsinei che potrebbe nascere un interessante intreccio di mercato. Da alcuni giorni a questa parte sono insistenti le voci riguardo un interessamento del Napoli per Riccardo Orsolini, esterno italiano del Bologna che ha fatto tanto bene durante durante la stagione appena conclusa: 11 gol in campionato, prima volta in doppia cifra da quando gioca in Serie A. Seppur ad oggi non ci sia nulla di concreto, non è da escludere un possibile inserimento nella trattativa di Zerbin come contropartita tecnica. A questo punto non ci resta che attendere gli sviluppi delle trattative nei prossimi giorni.