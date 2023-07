Tentazione Rudi Garcia: il grande ex arriva in saldo

Rudi Garcia mette nel mirino un suo ex calciatore. Il Napoli ci pensa, il prezzo potrebbe essere un vero affare

L’era Rudi Garcia a Napoli è cominciata da qualche settimana. Il tecnico francese ha il compito di difendere il titolo conquistato dagli azzurri nella stagione appena conclusa e di non far rimpiangere Luciano Spalletti. Un compito non facile, ma certamente ambizioso, che il tecnico ex Roma ha già fatto capire di essere intenzionato a svolgere e, perché no, per la gioia di De Laurentiis, anche cercando di ben figurare in Champions League.

Prima del campo, giudice supremo, c’è però il calciomercato. Due mesi nei quali Rudi Garcia darà indicazioni alla società per puntellare la rosa dei campioni d’Italia. Anche perché alcuni addii ci sono stati e ci saranno. Ndombele ad esempio ha concluso il suo periodo in prestito e quindi si apre la necessità di trovare un centrocampista. Kim dal canto suo ormai è considerabile un calciatore del Bayern Monaco. Anche qui, tra Danso, Scalvini e altri nomi, si dovrà trovare chi affiancherà Rrahmani nella difesa dei campioni d’Italia.

C’è poi la questioni attacco. De Laurentiis ha fatto capire che Osimhen non è in vendita e per partire c’è letteralmente bisogno dell’offerta che non si può rifiutare. D’altronde, in un mercato ormai impazzito e con valori fuori scala, il Napoli fa bene a chiedere una cifra consistente per il capocannoniere della Serie A. Chi potrebbe invece partire è uno tra Politano e Lozano, più il secondo che il primo. Un’offerta in linea con il valore di mercato e il Napoli non si opporrebbe alla partenza del messicano. Si aprirebbe però il discorso sostituto e in questo caso, a venire in aiuto, potrebbe proprio essere Garcia che è pronto a convincere un suo ex pupillo.

Napoli, occasione Ocampos: bastano 10-15 milioni

Lucas Ocampos sarebbe una soluzione ideale per l’attacco del Napoli. L’esterno destro classe 1994 del Siviglia ha il contratto in scadenza esattamente tra un anno. Difficilmente rinnoverà ed ecco quindi che il suo prezzo potrebbe essere un vero e proprio affare per il Napoli. Il Siviglia conta di raccogliere almeno 15 milioni dalla sua cessione questa estate, ma le acquirenti potrebbero chiudere anche per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.

Al momento sul calciatore è forte il Wolverhampton, intenzionato a portarlo in Premier League, ma il Napoli potrebbe far leva sulla carta Rudi Garcia. Il tecnico azzurro infatti ha già allenato Ocampos con buonissimi risultato. Nelle due stagioni in cui Ocampos è stato allenato da Garcia, Ocampos ha collezionato 93 presenze e 21 reti.