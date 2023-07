Sfuma un obiettivo del Napoli: va al Milan

Sgarbo del Milan ai danni del Napoli: accelerata decisiva per il colpo dalla Premier, attesa ad ore la fumata bianca.

La straordinaria stagione del Napoli, culminata con la vittoria dell’attesissimo tricolore, si è conclusa. Dunque è tempo per la dirigenza di pianificare la prossima stagione ed agire sul mercato. Dopo l’addio di Giuntoli, liberatosi dal club partenopeo per accettare la proposta della Juventus, il patron Aurelio De Laurentiis ha costruito una nuova squadra di mercato, che si occuperà delle operazioni in entrata e in uscita. A capo di quest’ultima alcuni membri dello staff dell’ex dirigente azzurro, che non l’hanno accompagnato nella sua nuova avventura bianconera, a partire dall’ex braccio destro Pompilio, e la coppia Micheli e Mantovani.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, il Napoli ha salutato Ndombele, Gollini, Bereszynski e Marfella a causa della scadenza dei rispettivi prestiti. Mentre per Kim Minjae la cessione al Bayern Monaco pare oramai cosa fatta. Dunque è facile intuire che, a meno di clamorose cessioni inaspettate, il Napoli puntellerà la rosa in questi ruoli. Tuttavia, nelle ultime settimane sono insistenti le voci riguardo un possibile addio di Lozano, in seguito alle avances dei club arabi. Ad oggi non c’è nulla di certo, ma per cautelarsi il Napoli ha individuato alcuni profili interessanti che possano sostituire il messicano.

Il Milan beffa il Napoli: colpo vicino sulla trequarti

Tra i profili finiti sul taccuino della squadra di mercato azzurra c’è con ogni probabilità anche Christian Pulisic. Il fantasista americano, classe ’98, ora in forza al Chelsea, non rientra più nei piani della società. Per lui solo un gol questa stagione, che fa di lui una pedina sacrificabile dello scacchiere tattico dei Blues. L’ex Dortmund fa della duttilità una delle sue caratteristiche principali: può giocare sia esterno d’attacco che trequartista. Vista la situazione con il club e le indiscusse qualità del calciatore, il Napoli non è l’unica squadra pronta ad affondare il colpo.

Infatti, secondo quanto riferito dal portale Tuttomercatoweb.com, il Milan ha presentato un’offerta importante ai Blues per acquisire le prestazioni di Pulisic. Si tratta di una cifra vicina ai 20 milioni di euro, che con i bonus potrebbe arrivare anche ai 22\23 milioni di euro, un aumento della precedente offerta, che si attestava attorno ai 20 milioni esclusi bonus. Le parti, ad oggi, sembrerebbero molto vicine e la fumata bianca è ad un passo. Dunque il Milan avrebbe definitivamente sorpassato il Napoli nella corsa al giocatore del Chelsea.