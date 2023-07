Rinnovo Osimhen, proposta super di De Laurentiis: c’è ancora un ostacolo da superare

Il futuro di Victor Osimhen è tutto da scrivere: si tratta il rinnovo di contratto con il club azzurro, con Aurelio De Laurentiis che ha rilanciato con un’offerta importantissima.

Victor Osimhen sarà ancora a Napoli il prossimo anno? Quello che alcuni settimane fa sembrava un addio per certi versi anche annunciato, oggi c’è sicuramente qualche spiraglio in più. Lo stesso calciatore di recente ha aperto alla permanenza, motivo per cui non è affatto da escludere l’accordo per il rinnovo tra le parti.

Dopo una prima offerta che l’entourage del calciatore avrebbe respinto al mittente, il patron azzurro si è fatto avanti con un rilancio importante: c’è, però, ancora un ostacolo da superare.

I dettagli dell’offerta

Il Napoli vuole fare sul serio per rinnovare quanto prima Victor Osimhen, che frattanto resta comunque corteggiato dai club più importanti di Premier League e non solo.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui sarebbe stata presentata al calciatore un’offerta per il rinnovo sulla base di sette milioni di euro annui, esclusi bonus (cifra che, dunque, potrebbe anche lievitare). Tutto dipende, a questo punto, dalla clausola rescissoria: se si troverà l’accordo sull’importo della stessa, la strada per il rinnovo è tutta in discesa (salvo clamorose offerta da parte di altri club, ndr).