Osimhen, da Monaco attaccano il Napoli: “Chieste cifre folli!”

Uli Hoeness, dirigente del Bayern, ha attaccato il Napoli in merito alla cifra richiesta per Victor Osimhen.

Dichiarazioni rabbiose rilasciate a T-Online da parte di Uli Hoeness, dirigente del Bayern Monaco che ha definito “Fuori logica” la richiesta di De Laurentiis per l’attaccante nigeriano.

Le dichiarazioni

“Con Osimhen saremmo ok per 10 anni, potremmo programmare con calma, ma le richieste del club proprietario del suo cartellino sono fuori da ogni logica. Conoscete il modo di lavorare del Bayern, questa tipologia di operazioni non fa per noi.

Kane? Sarebbe l’ideale, sono 10 anni che dimostra di essere un top mondiale: segna di destro, sinistro e di testa. L’inglese ci farebbe correre pochi rischi, ma anche in questo caso ribadisco che per costi si tratterebbe di un trasferimento folle”, ha chiosato il tedesco.